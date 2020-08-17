الاتصالات توضح بشأن التسعيرة الجديدة لخدمة الانترنت

اعلنت وزارة الاتصالات، الاحد، إقامة ورشة عمل مفتوحة مع شركات الانترنت لمناقشة التسعيرة الجديدة للخدمة، مبينا انه سيتم الافصاح عن قيم التسعيرة -المؤمل تطبيقها خلال ايلول المقبل- في وقت قريب.

وقال وزير الاتصالات اركان شهاب احمد الشيباني في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (16 آب 2020) انه تمت اقامة ورشة عمل مفتوحة لمناقشة التسعيرة الجديدة لخدمة الانترنت بعد تخويل الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص المجهزة لخدمة الانترنت الـ ISP ، الاتفاق على تسعيرة موحدة ومعتمدة لدى الوزارة تتفق مع دخل المواطنين.

واكد انه ستكون هناك اكثر من تسعيرة بحسب حاجة المواطن لخدمة الانترنت، الا انها ستمتاز بجودة افضل تجعل التصفح وفتح البرامج وغيرها من قبل المواطنين يتم بسهولة وسلاسة.

واردف انه تم العمل على اجراء اجتماعات موسعة من قبل الخبراء في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية والخبراء من شركات القطاع الخاص للوصول الى صيغة مشتركة تخص التسعيرة، وتعهدت الوزارة بأن تكون معلومة وثابتة وبعيدة عن استغلال المواطنين من اجل تقديم خدمة افضل من السابق ومناسبة وملائمة لدخول المواطنين.

وذكر الشيباني ان الوزارة عازمة على تطبيق التسعيرة الجديدة على ارض الواقع والتي سيتم الافصاح عنها قريبا، وفي حال عدم تطبيقها من قبل مسوقي الخدمة يتم سحب الرخصة الخاصة بتسويق الخدمة من الشركات المخالفة للتعليمات الوزارية التي ستصدر بهذا الصدد لاحقا، فضلا عن محاسبتها قانونيا.

وتابع وزير الاتصالات ان الوزارة تتجه لتلبية حاجة المواطنين من خدمة الانترنت لا سيما في فترة الحظر الصحي بعد تفشي فيروس كورونا وزيادة حاجة المواطن لاستخدام الانترنت في الفترة التي تزامنت ايضا مع اعتماد التعليم الالكتروني واستخدام المنصات التعليمية.