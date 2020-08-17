الجامعات العراقية خارج تصنيف شنغهاي لـ1000 جامعة بالعالم

نشرت جامعة “جياو تنغ” في شنغهاي تصنيفاً لأفضل 1000 جامعة في العالم في عام 2020، وخلا التصنيف من أية جامعة عراقية.

وأظهرت الإحصائية التي نشرتها الجامعة أن “جامعة هارفارد الأميركية احتلت المرتبة الأولى ومن ثم ستانفورد الأميركية أيضاً المرتبة الثانية، ومن ثم كمبريدج البريطانية المرتبة الثالثة، مبينة أن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) الأميركي احتل المرتبة الرابعة، ومن ثم جاءت بالمرتبة الخامسة جامعة كاليفورنيا، بيركلي الامريكية”.

وأوضحت، أن “جامعة عبد بن عبد العزيز احتلت المرتبة 113 عالمياً والأولى عربياً في أفضل الجامعات، تليها جامعة الملك سعود بالمرتبة 159 والمرتبة الثانية عربياً، تليها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية السعودية بالمرتبة 223 عالميا وثالثاً عربياً، وجاءت بالمرتبة الرابعة جامعة القاهرة المصرية”.

وتذيلت جامعة تشجيانغ للعلوم والتكنولوجيا الصينية بالمرتبة الاخيرة تسبقها جامعة الزقازيق المصرية.