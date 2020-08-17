الحزب الإسلامي العراقي يهنئ الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالذكرى الرابعة والسبعين لتأسيسه

تقدم الحزب الإسلامي العراقي بالتهاني والتبريكات إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيسه.

وبعث الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي، برقية تهنئة بهذه المناسبة إلى السيد مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والسيد نيجيرفان بارزاني، رئيس اقليم كوردستان، ونائب رئيس الحزب.

وأكد العزاوي في برقيته على المكانة المهمة، والمسيرة المتميزة، للديمقراطي الكوردستاني، والدور السياسي المؤثر الذي يؤديه اليوم، داعياً الله أن يكلل جهده وعمله بالتوفيق والنجاح.