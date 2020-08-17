الحكومة العراقية تبت بموضوعة التجنيد الإلزامي بجملة صغيرة

كشف المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، اليوم الاثنين، حقيقة مناقشة مجلس الوزراء قانون التجنيد الإلزامي خلال جلسته الاعتيادية.

وتحدثت تقارير محلية عن دراسة الحكومة العراقية تقديم مشروع لإقرار قانون التجنيد الإلزامي في البرلمان العراقي.

إلا أن ملا طلال، قال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، “لا حديث داخل أروقة مجلس الوزراء بشأن قانون التجنيد الإلزامي”.

وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد اكدت امس ١٦ آب/اغسطس، ٢٠٢٠، لوكالة شفق نيوز، عدم مناقشتها قانون الخدمة العسكرية الإلزامية، مشيرة إلى أن الحكومة لم ترسل القانون إلى مجلس النواب، حتى الآن.

وسبق أن اعلنت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي، جاهزية قانون الخدمة الالزامية في البلاد لإقراره من قبل البرلمان، وأكدت اهمية هذا القانون في المرحلة الراهنة، وأشارت إلى أن إقراره يحتاج الى “ارادة وتوافق سياسي”.

من جانب آخر قال ملا طلال، أن مجلس الوزراء قرر منح وزارة الكهرباء صلاحيات التنفيذ المباشر، كما قرر إطلاق الوثائق لخريجي الكليات الطبية، وتشكيل لجنة لإيجاد حلول لاستيعاب حملة الشهادات العليا”.

وذكر ملا طلال، أن “موازنة ٢٠٢١ ستخصص جزءا كبيرا من درجات الحذف والاستحداث لحملة الشهادات العليا”.