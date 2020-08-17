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الزراعة: الأيام المقبلة سنعمل على تصدير محصولي الحنطة والشعير

اعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الاحد، عن الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة، فيما اشار الى ان الأيام المقبلة سيتم تصدير محصولي الحنطة والشعير.

وقال الخفاجي في مؤتمر صحافي عقده اليوم مع وزير التجارة انه “تم الانتهاء من موسم التسويق لمحصول الحنطة بإنتاجية وصلت لأكثر من خمسة ملايين طن”، مبينا “اننا حققنا الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة”.

واضاف ان “الأيام المقبلة سنعمل على تصدير محصولي الحنطة والشعير”، مشيرا الى انه “سيتم تسليم جميع ما تم إنتاجه من محصولي الحنطة والشعير ل‍وزارة التجارة”.

وطالب “رئيس الوزراء بتوجيه وزارة المالية بتسليم مستحقات الفلاحين”.

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