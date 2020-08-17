الصحة تسجل 4348 إصابة جديدة بكورونا مقابل 2674 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 4348 إصابة جديدة بفايروس كورونا و75 حالة وفاة في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان ان الاصابات “توزعت في بغداد/ الرصافة 396، بغداد/ الكرخ 592، مدينة الطب 67، النجف 401، السليمانية 106، اربيل 297، دهوك 134، كربلاء 295، كركوك 157، ديالى 95، واسط 176، البصرة 485، ميسان 91، بابل 121، الديوانية 185، ذي قار 135، الانبار 88، المثنى 169، نينوى 250، صلاح الدين 108.” أما حالات الشفاء فقد بلغت 2674 حالة متوزعة في بغداد /الرصافة 303، بغداد / الكرخ 530، مدينة الطب 84، النجف 171،السليمانية 40، اربيل 114، دهوك 135، كربلاء 221، كركوك 102، ديالى 104، واسط 26، البصرة 319، ميسان 55، بابل 184، الديوانية 87، ذي قار 88، الانبار 36، نينوى 61، صلاح الدين 14، بحسب البيان.

فيما سجلت مستشفيات العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 75 حالة وفاة متوزعة في بغداد/ الرصافة 5، بغداد/ الكرخ 5، مدينة الطب 1، النجف 2، السليمانية 7، اربيل 12، دهوك 2، كربلاء 5، كركوك 4، واسط 3، البصرة 9، ميسان 1، بابل 5، الديوانية 2، الانبار 1، المثنى 3، نينوى 6، صلاح الدين 2. وبهذا يرتفع مجموع الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 176931 منها شفاء 125374 ووفاة 5860 شخصًا.