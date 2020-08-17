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القبض على شخصين يحملان ٦٠ ألف دولار مزيفة وسلاحاً في بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد، الاثنين، إلقاء القبض على شخصين يحملان ٦٠ ألف دولار مزيفة وسلاحاً غربي العاصمة.

وقال مدير علاقات وإعلام القيادة المقدم عزيز ناصر في بيان إنه “بناء على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وإشراف مباشر من قبل قائد شرطة بغداد، ألقت مفارز قسم شرطة المنصور التابعة للقيادة ترافقها مفارز من مديرية الجريمة الاقتصادية والجيش العراقي القوة الماسكة للارض، القبض على متهمين اثنين وفق أوامر قضائية (المادة ٢٤) من محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة”.

وأضاف ناصر أن المعتقلين “بحوزتهما ست رزم فئة ١٠٠ دولار مزورة (٦٠ ألف دولار) وسلاح مسدس”، مبيناً أنه تم “اقتيادهما إلى قسم المنصور وتسليمهما إلى جهة الطلب، مديرية مكافحة الجريمة المنظمة قسم الجرائم المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما”.

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