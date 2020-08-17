القوات الامنية تعتدي بالضرب على كادر قناة الحرة عراق في البصرة وتصادر معداتهم

١٦/٨/٢٠٢٠

اعتدت قوات مكافحة الشغب بالضرب المبرح على مراسلة ومصور قناة الحرة عراق في البصرة اثناء تغطيتهم للتظاهرة التي انطلقت مساء اليوم الاحد.

وأفادت مراسلة القناة نجاح العابدي في أتصال هاتفي مع جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق انها كانت مع الزميل المصور محمد الهلالي في تغطية صحفية للاحتجاجات في منطقة مناوي باشا وسط البصرة، ومنعتهم قوات مكافحة الشغب من التغطية، واعتدت عليهم بالضرب المبرح.

وأشارت العابدي الى ان عناصر من القوة الامنية استولت على كاميراتهم ومعداتهم.

وشهدت مدينة البصرة عصر اليوم احتجاجات واسعة بالقرب من سكن المحافظ اسعد العيداني، طالبوا فيها بالكشف عن قتلة الناشط تحسين اسامة الذي اغتيل اول امس الجمعة.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق اذ تدين الاعتداء على الزملاء الصحفيين، فانها تعد ماتعرضوا له انتهاكا واضحا لحرية العمل الصحفي والإعلامي المكفول دستوريا.

وتطالب الجمعية رئيس الوزراء بوصفه قائدا عاما للقوات المسلحة، ووزير الداخلية بالتدخل الفوري لمعاقبة العناصر الذين اعتدوا على الصحفيين، والكشف عن الضابط الذي اصدر امرا باحتجاز ومنع طاقم صحفي، والاعتداء بالضرب المبرح على مراسلة كانت تقوم بواجبها المهني.

وتحمل الجمعية رئيس الوزراء مسؤولية استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين في جميع مناطق العراق، دون رادع او اي موقف من قبله.

وهذا يؤكد استمرار النهج الذي سارت عليه الحكومات المتعاقبة من التضييق على حرية العمل الصحفي وانتهاك الدستور.