المنافذ تعلن إخلاء مواد شديدة الخطورة في منفذ ميناء أم قصر الاوسط

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاحد، عن إخلاء مواد شديدة الخطورة في منفذ ميناء أم قصر الاوسط في البصرة.

وقالت الهيئة في بيان إنه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الامونيا) في كافة المنافذ الحدودية (برية، بحرية، جوية) واتخاذ كافة الإجراءات العملية والاحترازية بابعادها عن المناطق والتجمعات السكانية”.

وأضافت انها “قامت في منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة وبالتعاون المشترك مع مركز كمرك المنفذ باخلاء 7 حاويات وباليت برميل عدد(2) بداخلها مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة الكهرباء ترافقها قوة حماية من القوة الساندة للمنافذ والتابعة لقيادة قوات القوة البحرية لنقلها إلى أماكن آمنة لضمان سلامة المواطنين والمنشأت الحكومية”.