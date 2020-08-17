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بعد 6 سنوات من الحادثة.. القبض على أخطر المشاركين بمجزرة سبايكر

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان، أمس الأحد، إلقاء القبض على أحد “أخطر الإرهابيين” المشاركين في مجزرة “سبايكر” التي وقعت قبل 6 أعوام في مدينة صلاح الدين.

وقال اللواء يحيى رسول، انه “تم إلقاء القبض على أحد المجرمين الذين شاركوا بالمذبحة التي نفذها تنظيم داعش الإرهابي والتي راح ضحيتها المئات من الشبان العراقيين”. وجاء في بيان المتحدث: “حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب يواصلون عملياتهم النوعية لملاحقة العناصر المنهزمة في مختلف المناطق”. وأضاف البيان “تمكنوا (مكافحة الإرهاب) من خلال المتابعة الميدانية وجهود استمرت أشهر من القاء القبض على المجرم (ن، ط) الذي يعد من أخطر الإرهابيين الذين اشتركوا في مجزرة سبايكر”.

ويذكر أن المجزرة التي نفذها التنظيم الإرهابي بتاريخ 12 حزيران 2014 راح ضحيتها قرابة ألفي طالب في كلية القوة الجوية في القاعدة العسكرية “سبايكر” في مدينة تكريت، شمالي العراق.

وأقدم التنظيم الإرهابي على إعدام مئات الشبان العراقيين العزل والتنكيل بجثث بعضهم بطريقة وحشية، وقاموا بتصويرها ونشرها بهدف بث الرعب في نفوس العراقيين.

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