حكومة إقليم كوردستان تناقش آلية توزيع الرواتب وتبحث سبل مواجهة كورونا

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 17 أغسطس/ آب 2020 ، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني ومشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس).

وجرى في الاجتماع ، التباحث بشأن الوضع المالي في إقليم كوردستان وآلية توزيع الرواتب.

بيان رسمي صدر عقب الاجتماع ، قال ، بشأن توزيع الرواتب ، وبعد الاتفاق مع بغداد وتبيان الوضع المالي في الإقليم عن كثب، تقرر أن توزع الرواتب وفق الإيرادات المُتاحة وبأقرب وقت وبشكل عادل، على أن يتم توزيع الرواتب وفق آلية تتناسب مع الإيرادات المالية المتحققة في الوقت المناسب بالاعتماد على إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية، إضافة إلى المبلغ الذي ترسله بغداد لإقليم كوردستان، على أن تُحدد نسبة الرواتب شهرياً وفق الإيرادات الشهرية.

وبحث الاجتماع ، الأوضاع الصحية وسبل مواجهة وباء كورونا في إقليم كوردستان، وفي هذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن أسفه لما يمر به إقليم كوردستان من مرحلة خطيرة في خضم ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بالفيروس، مما يحتم على المواطنين الالتزام بالإجراءات والوقائية والتعليمات الصحية.

لقد اتخذت حكومة إقليم كوردستان، ومنذ بداية تفشي الفيروس، التدابير اللازمة وتمكنت إلى حد كبير من السيطرة على الأوضاع، وكانت إجراءاتها محل ثناء وتقدير في الداخل والخارج، إلا أنه، وللأسف، وفي ظل عدم الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصحية، وصلنا إلى هذا المستوى الخطير الذي نعيشه اليوم، لذا وفي الوقت الذي تواصل فيه الدوائر والمؤسسات الحكومية تنفيذ الإجراءات الوقائية، نهيب بالمواطنين مجدداً الالتزام بتلك الإجراءات للحفاظ على سلامتهم وسلامة عوائلهم.