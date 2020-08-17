رابطة أكاديميات كرة القدم العراقية تسدل الستار على بطولة أكاديميات  ذي قار للفئات العمرية

اعلام الرابطة / قيس عبد المحسن

أسدلت رابطة أكاديميات كرة القدم العراقية مساء الخميس الماضي الستار على بطولة أكاديميات ذي قار للفئات العمرية تولد (2003\2004) بعدما تمكنت أكاديمية نادي الناصرية من حصد لقبها بفوزها في المباراة النهائية على مدرسة سومر بفارق ركلات الترجيح

و أقيمت البطولة التي شهدت اهتمام رياضي و اعلامي كبير بنظام المجاميع وشاركت فيها (12) أكاديمية من أكاديميات المحافظة وزعت على (4) مجموعات وأقيمت منافساتها على (4) ملاعب مثيلة هي ملاعب (سومر والمدينة والأرامل والطلبة )

وشهد حفل الختام حضور عدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية ووزعت الجوائز والهدايا على الفائزين والمشاركين في البطولة

ومن جهته شكر راعي البطولة الكابتن غانم عريبي رئيس رابطة أكاديميات كرة القدم العراقية لجنة أكاديميات ذي قار على تضافر جهودها لإنجاح البطولة واهتمامها بالمواهب الكروية في المحافظة والسير على النهج الصحيح الذي وضعته الرابطة في منهاج عملها في تنمية المواهب الكروية وتحقيق طموحها الرياضي

مضيفا إن الرابطة تمضي وفق خطط مدروسة وممنهجة أعدت للاعتناء بالمواهب الكروية بدءا من البراعم وحتى الوصول بهم الى مراحل النضوج

و كشف القائمون على البطولة إن البطولة قدمت مواهب كروية مميزة مثل الهداف حيدر مالك وعباس نجم وحسن العسكري فارس والحارس مصطفى ماجد ولاقت هذه المواهب اهتمام من قبل أندية المحافظة وسيكون لها شان في المستقبل .