عالية نصيف تصف توجهات الكاظمي لمصادرة المتفجرات بأنها خطوة استباقية لتفادي حصول كوارث شبيهة بما حدث في لبنان

وصفت النائبة عالية نصيف توجهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمصادرة المواد المتفجرة والأسلحة بأنها ” خطوة استباقية لتفادي حصول كوارث شبيهة بما حدث في لبنان “.

وقالت في بيان اليوم :” ان مداهمة سرداب يحتوي على كمية كبيرة من المتفجرات قرب مطار بغداد الدولي هي خطوة أنقذت البلد من كارثة حقيقية، لأن الكمية التي تم ضبطها كبيرة جدا تكفي لنسف مساحة شاسعة وتتسبب بخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات “.

وأوضحت :” ان هذه التوجهات من قبل الكاظمي لمصادرة المتفجرات والأسلحة ستجنب البلد التعرض لمأساة شبيهة بمأساة لبنان التي صدمت العالم، علماً بأن العراق فيه وللأسف أطنان من المتفجرات التي آن الأوان لمصادرتها وإبطال مفعولها من قبل القوات الأمنية “.