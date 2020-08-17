مركز صلاح الدين يوفر مسحـات اختبار فحص كورونا لقطاع سامراء

بدعم وتوجيه من قبل مسؤول مركز صلاح الدين للحزب الاسلامي العراقي المهندس الاستاذ عادل عبد السلام الصميدعي ، زار وفد من قيادة المركز، قطاع الرعاية الصحية الاولية في سامراء.

وترأس وفد الحزب السيد محمد صالح مهدي، وأعضاء قيادة فرع سامراء للحزب السادة احمد حسن عبد وحافظ عبدالستار بلدي وايهاب احمد الدعر، وكان في استقبالهم الدكتور ياسر كامل محمود مدير القطاع.

وسلم السيد عضو قيادة مركز صلاح الدين للحزب محمد صالح مهدي (١٥٠) قطعة من معدات اختبار فحص كورونا (مسحات)، وذلك دعما لجهود الكوادر الصحية في مدينة سامراء.

كما ناقش الجانبان الوضع الصحي والخدمي في المدينة، فيما دعا السيد محمد صالح مهدي من خلال اللقاء السيد الكاظمي الى عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في مدينة سامراء للوقوف على الواقع الصحي والخدمي في هذه المدينة.

واكد على ضرورة دعم الكوادر الصحية لأنها خط الصد الأول في معركتنا مع هذا الفايروس اللعين، شاكراً مدير القطاع، والكوادر الصحية في المدينة، على جهودهم في حماية أبناء المدينة الاعزاء.