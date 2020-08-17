Posted on by

مسؤول حكومي رفيع يقدم للكاظمي مقترحا يجعل العراق أفضل من دبي وأميركا!

اقترح محافظ ديالى، أحمد منفي، الأحد، حصر هيئة الاستثمار الوطنية بيد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اذا ما اراد جعل العراق بمستوى الدول المتقدمة.

وقال منفي في تصريح متلفز  اليوم، (16 اب 2020) ان “حصر هيئة الاستثمار الوطنية، بيد رئيس الوزراء، سيجلب الخير للعراق وسنصبح افضل من دبي وأميركا، مبينا ان الروتين الحاصل في دوائر الدولة، يجعل المستثمر يتراجع عن تنفيذ المشاريع”.

وأضاف منفي، أن “الوزارات العراقية تطلب (خاوات) من المستثمرين، مما تسبب بفشل واضح في تنفيذ المشاريع وحالة من الاحباط لدى المستثمر، داعيا الكاظمي الى ترأس هيئة الاستثمار الوطنية لاجتياز هذا الروتين في مؤسسات الدولة”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close