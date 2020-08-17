مسؤول حكومي رفيع يقدم للكاظمي مقترحا يجعل العراق أفضل من دبي وأميركا!

اقترح محافظ ديالى، أحمد منفي، الأحد، حصر هيئة الاستثمار الوطنية بيد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اذا ما اراد جعل العراق بمستوى الدول المتقدمة.

وقال منفي في تصريح متلفز اليوم، (16 اب 2020) ان “حصر هيئة الاستثمار الوطنية، بيد رئيس الوزراء، سيجلب الخير للعراق وسنصبح افضل من دبي وأميركا، مبينا ان الروتين الحاصل في دوائر الدولة، يجعل المستثمر يتراجع عن تنفيذ المشاريع”.

وأضاف منفي، أن “الوزارات العراقية تطلب (خاوات) من المستثمرين، مما تسبب بفشل واضح في تنفيذ المشاريع وحالة من الاحباط لدى المستثمر، داعيا الكاظمي الى ترأس هيئة الاستثمار الوطنية لاجتياز هذا الروتين في مؤسسات الدولة”.