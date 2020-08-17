مستشفيات ميدانية في مدن نينوى بواقع 450 سريراً

عامر مؤيد

عاودت مستشفيات العاصمة بغداد العمل مرة أخرى بالرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفايروس كورونا.

مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي زار مستشفى الشيخ زايد بعد منتصف الليل بعد إعادته للعمل واستقبال الحالات المرضية الاعتيادية .

وأعلن الساعدي في حديثه ل المدى إن مستشفى الشيخ زايد عاد للخدمة مجدداً لاستقبال الحالات المرضية الاعتيادية.

وقال الساعدي إن “صحة الرصافة نقلت جميع المصابين بفايروس كورونا في مستشفى الشيخ زايد الى مستشفيات العزل في مجمع ابن الخطيب وابن زهر ومستشفى العطاء وإخلائها بشكل كامل من مصابي كورونا”لتعود الى العمل من خلال استقبالها للحالات المرضية الاعتيادية .

وتابع الساعدي خلال زيارته موقف الاوكسجين في المستشفى والحالات المرضية من خلال تفقد المرضى الراقدين في ردهات الرقود والطوارئ والتقى المدير العام بالمرضى الراقدين والمراجعين وعدد من الملاكات العاملة في المستشفى مؤكداً على توفير كل المستلزمات الطبية والصحية لاستقبال الحالات الطارئة وخصوصاً ليلاً أو بعد الدوام الرسمي لتقديم أفضل الخدمات وعلى مدار الساعة .

وأكد الساعدي أنه “تم افتتاح المستشفى لاستقبال الحالات المرضية الاعتيادية حسب تخصص المستشفى الذي كانت تعمل به سابقاً لاستقبال الحالات الاعتيادية لخدمة المرضى”، مبيناً أنه “سيتم إعادة جميع المستشفيات الى خدمتها الطبيعية كلا حسب تخصصها .

من جانبه فان صحة البصرة جهزت مستشفى أم قصر العام بردهة وبائية جديدة

وأعلنت صحة البصرة عن تجهيز مستشفى أم قصر العام بردهة وبائية جديدة وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة من أجهزة طبية وكهربائية ومستلزمات وكذلك خزين الاوكسجين.

وذكرت دائرة صحة البصرة أن وحدة الصيانة في مستشفى أم قصر العام قامت بنصب الأجهزة في ردهة الوبائية والعزل وإكمال تجهيزها وذلك لتقليل الزخم على مستشفيات المركز وبعد المسافة على المصابين وكذلك لكثرة أعداد المصابين في ناحية أم قصر كونها تبعد مسافة ليست بالقليلة عن مركز المدينة.

وبعد تصاعد أعداد المصابين تم استحداث أربع مستشفيات ميدانية بمواصفات عالية بسعة ( ٤٥٠) سريراً موزعة بالجانب الأيمن والأيسر وبرطلة وتلعفر في نينوى

وقال وزير الصحة والبيئة حسن التميمي في بيان له عن قيام العتبة الحسينية باستحداث أربع مستشفيات ميدانية بمواصفات عالية وبواقع ( ٤٥٠) سريراً موزعة بالجانب الأيمن والأيسر وبرطلة وتلعفر

مبيناً ستقوم العتبة الحسينية بانجاز مستشفى ١٥٠ سريراً في الجانب الأيمن مجهز بكافة الأجهزة الطبية والفندقية وكذلك ثلاث مستشفيات أخرى يتم إنجازها من قبل العتبة الحسينية وتجهيزها من قبل وزارة الصحة بالأسرة والأجهزة الطبية والمستلزمات

وأضاف أن المستشفيات سيتم إنجاز اثنين منهما خلال شهر وبعدها يبدأ العمل بالمستشفيات الأخرى

وسيكون العمل متواصلاً على مدار ال ٢٤ ساعة لسرعة الإنجاز والنهوض بالواقع الصحي الى ذلك فان وزارة الصحة وجهت بإنشاء ٨ مستشفيات سريعة الإنجاز وخصص مبلغاً مالياً لدعم جهود صحة ذي قار لمواجهة جائحة كورونا

وقال إن المبلغ سيخصص لتدعيم عمل المؤسسات في مواجهة جائحة كورونا والنهوض بالواقع الصحي بصورة عامة.

كما وجه بإنشاء معمل للاوكسجين الطبي لانتاج ٧٠٠ قنينة يومياً وتجهيز صحة ذي قار بجهاز مفراس ورفدها بالأجهزة والمستلزمات الطبية المختلفة من قبل الوزارة.