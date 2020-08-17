منظمة تنتقد الحملة القطرية التركية ضد اتفاقية السلام بين الامارات واسرائيل

منظمة تكشف عن علاقات تطبيع كاملة بين قطر وتركيا واسرائيل

بيان صحفى

اعربت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط عن سخريتها من الحملة التى تشنها قطر وتركيا ضد اتفاقية السلام بين الامارات واسرائيل وبحسب المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث السياسى زيدان القنائى فان قطر من اوائل الدول العربية التى ترتبط بعلاقات سرية مع اسرائيل وتعتبر حلقة اتصال بين حماس وتل ابيب

وقد بدأت قطر باقامة علاقات مع اسرائيل بعد مؤتمر مدريد نوفمبر 1991 وكان أول لقاء قطري إسرائيلي مع رئيس

الحكومة الإسرائيلي وقتها شمعون بيريز بعد زيارته لقطر عام 1996 وافتتاح المكتب التجاري الإسرائيلي في الدوحة وتوقيع اتفاقيات بيع الغاز القطري لإسرائيل وإنشاء بورصة الغاز القطرية في تل أبيب

واكد الباحث السياسى زيدان القنائى ان تركيا ترتبط باسرائيل بعلاقات واتفاقيات تطبيع كاملة حيث توجد سفارة اسرائيلية فى تركيا بجانب سماح تركيا للطيران الحربى الاسرائيلى بالتدريب فى الاجواء الجوية التركية بجانب لقاءات جمعت اردوغان بمسئولين اسرائيليين منهم رئيس الوزراء السابق ارئييل شارون

واشارت المنظمة ان الحملة القطرية التركية ضد اتفاقية السلام بين الامارات واسرائيل تاتى فى اطار محاربة الدور الاماراتى داخل ليبيا حيث تلعب قطر وتركيا دور كبير للسيطرة على ثروات ليبيا وتحارب الامارات الدور القطرى التركى بليبيا

واكدت المنظمة ان الامارات دولة ذات سيادة ومن حقها توقيع اية اتفاقيات مع اى دولة بالعالم بغض النظر عن الاستغلال القطرى والتركى للقضية الفلسطينية من اجل الدعاية الانتخابية لاردوغان الذى لم يقدم اى شىء للقضية الفلسطينية او امير قطر الذى يستغل تلك القضية لتجميل صورته بالعالم العربى