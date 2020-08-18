إحصائية 7 شهور: 292 اعتداءً تركيًا سجلت على العراق

نفذت تركيا طيلة الأشهر السبعة الماضية وحتى الآن أكثر من 280 اعتداء بواسطة طائرات ومدافع وأسلحة ثقيلة، بحسب احصائية صحفية. وطالت الاعتداءات قرى عراقية حدودية، ومناطق في عمق الأراضي العراقية، تحت ذريعة ملاحقة عناصر “حزب العمال الكردستاني” أو ما يطلق عليهم الـ”PKK”.

وكشف الأمين العام لوزارة البيشمركة التابعة لإقليم كردستان، الفريق جبار ياور، أمس، أن “حصيلة عدد مرات القصف التركي للمناطق الحدودية العراقية والتابعة للإقليم، بلغت 170 قصفا بواسطة الطائرات”. وأضاف ياور، أن “الحصيلة تشمل عدد مرات القصف منذ الأول من كانون الثاني العام الجاري، وحتى 31 تموز الماضي، لافتا إلى أنه يضاف الى ذلك 117 قصفا بالمدفعية”. ولفت إلى أن “عدد مرات القصف الذي نفذته القوات التركية بواسطة الأسلحة الرشاشة الثقيلة للفترة المذكورة ضمن الحصيلة، بلغت 5 مرات”. وذكر الأمين العام لوزارة البيشمركة التابعة لإقليم كردستان العراق، “من جهتها نفذت إيران 5 ضربات واحدة بالطائرات، وأربعة بالأسلحة الرشاشة، استهدفت المناطق الحدودية العراقية، بالتزامن مع القصف التركي المستمر”. وأسفر قصف نفذته تركيا بواسطة طائرة مسيرة في منطقة “سيدكان” شمالي البلاد، الثلاثاء الماضي، عن مقتل آمر اللواء الثاني حرس حدود، المنطقة الأولى، وآمر الفوج الثالث/ اللواء الثاني، وسائق السيارة العسكرية. واستدعت وزارة الخارجية سفير جمهورية تركيا في بغداد، فاتح يلدز، الأربعاء، على خلفية ما وصفته بـ”الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي، ومنها: القصف الأخير بطائرة مسيرة والذي طال منطقة سيدكان بمحافظة أربيل في كردستان”. وحمّلت المذكرة، التي سلمها وكيل الوزارة السفير عبد الكريم هاشم إلى السفير التركي، حكومة الأخير مسؤولية هذا الاعتداء الآثم، كما طالبت الجانب التركي بتوضيح ملابساته ومحاسبة مرتكبيه المعتدين.وشددت الوزارة في المذكرة على “ضرورة أن تباشر الحكومة التركية بإيقاف القصف، وسحب قواتها من الأراضي العراقية كافة، التي استهدفت ولأول مرة قادة عسكريين عراقيين كانوا في مهمة لضبط الأمن في الشريط الحدودي بين البلدين”. وعدت الوزارة في بيان أن “ما قامت به تركيا عمل عدائي، وانتهاك لسيادة وحرمة البلاد”. وبنت تركيا 37 قاعدة عسكرية شمالي العراق منذ انطلاق عملية “مخلب النسر” وحتى الآن، واعترضت بغداد على العملية العسكرية التركية شمالي العراق واستدعت سفير تركيا وطالبته بسحب بلاده لقواتها من الأراضي العراقية.

وتنفذ القوات التركية، في السنوات الماضية، عمليات مكثفة ضد المسلحين، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر “حزب العمال الكردستاني”، الذي تحاربه تركيا منذ نحو أربعة عقود داخل البلاد وخارجها.