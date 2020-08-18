ابوالهيل يستقيل من لجنة الدراما ويوجه رسالة للفنانين

قدم رئيس لجنة الدراما العراقية مجاهد ابو الهيل، الثلاثاء، استقالته من منصبه، فيما وجه رسالة إلى الفنانين.

وفيما يلي نص الرسالة:

الى / الصديقات والاصدقاء في الوسط الفني العراقي الموقر

م / مبادرة دعم الدراما العراقية

بعد جهد استمر اكثر من خمسة اعوام على انطلاق مبادرة دعم الدراما العراقية، أتقدمُ بالشكر والعرفان لكل الصديقات والاصدقاء من الوسط الفني الذين وقفوا معي في مشروع تحرير الدراما العراقية من هيمنة واخطاء القطاع العام والانتقال بها الى تجربة جديدة تعتمد تأسيس صندوق مستقل بدعم الدراما يُمّول من القطاع الخاص والشركات الاهلية العاملة في عراقنا الحبيب.

قطعنا خمسة اعوام ونحن نلهث وراء تحقيق هذا الحلم الجميل الذي ساهم في تحريك عجلة الدراما والفن في بلاد الرافدين بعد ان جفّت منابع التمويل والرعاية للعملية الفنية في العراق نتيجة هبوط اسعار النفط وإستنزاف المال الوطني في معركتنا المقدسة ضد داعش والارهاب، مما دفع الحكومة العراقية انذاك الى اقتطاع ميزانية الدراما من موارنة الدولة العراقية وترك آلاف الفنانين والفنيين بدون عمل او فعل درامي لاكثر من اربعة اعوام.

وشعوراً منا بالمسؤولية الوطنية التي كانت ملقاة على عاتقنا، أطلقنا مبادرة دعم الدراما العراقية بالتعاون مع نخبة من الحريصين على ايجاد حلول ومخارج لأزمة تمويل الدراما وانتاجها، ومنذ ذلك الوقت ونحنُ لم ندّخر جهداً أو وقتاً لإنجاح تلك المبادرة التي لاقت قبولاً من الحكومة السابقة لتقوم بتأطيرها بإطار رسمي مكنّنا من التحرك نحو تحقيق اهدافها .

السيدات / السادة، الاصدقاء في الوسط الفني :-

وأنا اتقدمُ باستقالتي إلى رئيس مجلس الوزراء من رئاسة لجنة دعم الدراما العراقية، لأسباب كثيرة أتحفظُ على ذكرها كلها واكتفي بذكر بعض منها، وهو رغبتي بالابتعاد عن اي عمل يتعلق بالدولة او الحكومة والتفرغ لمشروعي الثقافي والابداعي، وكذلك لشعوري بعدم القدرة على الاستمرار برئاسة اللجنة، واقناع القطاع الخاص بتجديد دعمه لها، أودُ ان أضع صديقاتي واصدقائي في الوسط الفني الموقر، أمام جملة حقائق وأمور أرى من المناسب أطلاعهم عليها وهي :-

اولاً :- ان الهدف من اطلاق مبادرة دعم الدراما العراقية هو ايجاد مخرج وتقديم حلول لأزمة تمويل العملية الفنية في العراق بعد ان تخلّت الحكومة عن تمويلها للاسباب التي تقدم ذكرها .

ثانياً :- استطعنا إقناع شركات القطاع الخاص بالقيام بمهامها الاخلاقية والوطنية تجاه العملية الفنية وقد استجاب لمبادرتنا قسم منهم وساهم في دعم وتمويل صندوق دعم الدراما العراقية بملياري دينار عراقي للموسم الاول للمبادرة.

ثالثاً :- حصلنا على مبلغ ملياري دينار عراقي من شركتي زين العراق واسيا سيل للاتصالات بواقع نصف مليار لكل منهما، ومن رابطة المصارف العراقية الخاصة بواقع مليار دينار عراقي تبرعت بها المصارف المرتبطة بها، وقمنا بإيداع تلك المبالغ في حسابات البنك المركزي العراقي حماية لها من التلاعب .

رابعاً :- أنتجنا عملين دراميّين في الموسم الاول للمبادرة وهما (يسكن قلبي وعائلة خارج التغطية)، واستطعنا تشغيل مئات الفنانين والفنيين وتحريك عجلة العملية الفنية في العراق بعد توقف دام اكثر من اربعة اعوام .

خامساً :- وضعنا شروط ومعايير صارمة للانتاج حرمتْ جميع اعضاء اللجنة من العمل في الموسم الاول مما أتاح الفرصة امام الاسماء الفنية الكبيرة من داخل الوسط الفني العراقي.

سادساً :- سلّمنا صندوق دعم الدراما العراقية إلى رئيس اللجنة الجديد ممتلئاً باكثر من مليار دينار عراقي، تمكنه من انتاج اعمال الموسم الثاني للمبادرة مع وعود طيبة بالتمويل من مبادرة تمكين ورابطة المصارف العراقية الخاصة التي يشرف عليها البنك المركزي العراقي.

واخيراً.. اتقدم بالاعتذار لكل العاملين في الوسط الفني العراقي من فنانين ومنتجين وفنيين عن كل ما بدر مني من تقصير غير مقصود لكوني عندما أطلقتُ هذه المبادرة قمتُ بتسليمها الى نخبة من الفنانين المتخصصين، ولم يحصل أن تدخلتُ بتفاصيل الانتاج او اختيار الفنانين او الفنيين على الاطلاق، لكوني أنأى بنفسي عن تلك القضية بسبب عدم تخصصي بها لذلك تركتُ الامر بيد اصحاب الشأن، كما اؤكد لكم أنني لم استلم فلساً واحداً مقابل تلك الجهود التي استمرت منذ 2015 ولغاية قبول استقالتي من رئاسة اللجنة التي تمكنتْ برئاستي لها ومسؤوليتي عنها، من جلب اكثر من مليارين ونصف المليار دينار لصندوق دعم الدراما العراقية في الوقت الذي عجزت الدولة عن تمويله بدينار واحد.