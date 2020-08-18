اعادة اكثر من 4 ترليونات دينار الى خزينة الدولة

كشف رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالنيابة مظهر تركي عبد، عن استرداد أكثر من 4 تريليونات دينار خلال العامين الماضيين.

وقال عبد في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، إن “المشاريع المُتلكئة التي تُعَدُّ من الملفات البارزة والتي بلغت أقيامها (36) ترليون دينار، فإن فرق العمل التحقيقيَّة والتدقيقيَّة والتنسيقيَّة التي ألفتها الهيئة؛ لمراقبة مستوى الأداء الحكومي، قامت بتشخيصها، إذ بلغ عددها (2736) مشروعاً، فتحت الهيئة قضايا جزائية في (644) مشروعاً منها بلغت قيمتها (5,486,303,401،793) ديناراً و(6،546,142,288) دولاراً”.

أما ما يتعلق بالمبالغ المستردة، اكد رئيس الهيئة، أن “الإجابة ينبغي أن تكون مفصلة، فهناك الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها، كما أن هناك منها ما منعت وأوقفت الهيئة هدرها، فضلاً عن تلك التي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة فعلاً، فقد بلغ مجموعها في عامين فقط أكثر من أربعة تريليونات دينار”.

وتابع تركي “حيث تمخضت إجراءات الهيئة التحقيقية في العام 2019 عن إيقاف ومنع هدر واسترجاع أموال لحساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (2,848,053,153,892) دينارا، بينما تمكنت في العام 2018 من منع وإيقاف هدر واسترجاع ما مجموعه (1,669,085,047,718) دينارا عراقيا”.