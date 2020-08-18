البرلمان يستأنف جلساته “لاستكمال” قانون الانتخابات

أكد النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني ، اليوم الثلاثاء ، أن البرلمان العراقي سيستأنف عقد جلساته بدءاً من الأسبوع المقبل لاستكمال قانون الانتخابات.

الكناني قال : إن”اجتماعاً عقد قبل أيام في منزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وحضور رؤساء الكتل السياسية وعدد من المختصين والمستشارين لمناقشة الدوائر الانتخابية”.

وأضاف أن”الاتفاق على حسم الدوائر الانتخابية يجب أن يتم قبل انعقاد جلسة البرلمان”، مشيراً إلى “رغبة الشارع العراقي باستكمال قانون الانتخابات وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه”.

وتابع الكناني أن”البرلمان سيعقد جلساته بدءاً من الأسبوع المقبل”، مبيناً أن”تأجيل الجلسات جاء بسبب ظروف كورونا وإصابة أعداد كبيرة من الموظفين والنواب”.

وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد أكدت في وقت سابق ، أنها تنتظر اجتماعاً تداولياً بشأن الدوائر الانتخابية ،فيما أشارت إلى أن مجلس النواب لم يتفق على تحديد موعد لجلسته المقبلة.