التجارة الألكترونية.. بين إنقاذ المستهلك و تراجع الأرباح

بغداد /عديلة شاهين

إرتبطت التجارة الألكترونية بثورة تكنولوجيا المعلومات باستخدام وسائط وأساليب ألكترونية كالإنترنت لبيع و شراء السلع و الخدمات و ذلك باتباع أسلوب غير تقليدي في الوصول الی الزبائن ،

و أصبح التسوق الألكتروني ملاذاً آمناً للمستهلكين في عصر وباء كورونا لتجنب القيود على المحال التجارية في فترة الحظر، و قد أثبت التسوق الألكتروني جدارته في ظل ظروف الإغلاق و أصبح الحل الأسلم لتطبيق شروط التباعد الاجتماعي لتجنب الاختلاط مما جعل الناس يتهافتون علی شراء الطعام و الملابس ومواد التجميل و المستلزمات الطبية مع توفير آليات النقل من خلال تفعيل خدمة التوصيل المنزلي ( الدلفري) ، و بالرغم من الدَفعة الكبيرة التي منحها فايروس كورونا الى التجارة الألكترونية ، إلاّ أن إلغاء الحظر الشامل و إعادة فتح المحال التجارية بشكل طبيعي أدى الى تراجع حجم المبيعات عبر الأنترنت ، هذا ما أكده للمدى السيد قاسم علي صاحب متجر ألكتروني لبيع الملابس قائلاً : مع اطلاق شعار (خليك في البيت ) ، أصبحت التجارة الألكترونية المنقذ الوحيد لمحلات البيع بالتجزئة و المستهلك معاً في إطار مواجهة تداعيات الوباء، وواجهنا الكثير من التحديات من حيث الالتزام بمواعيد تسليم المنتج للعميل أثناء تطبيق الحظر الشامل حيث يتعلق ذلك بعنصر المنافسة بين التجار، إضافة الى تقديم العروض كالتوصيل المجاني نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضها الوباء و غياب الكثير عن أعمالهم، لذا حققنا مكاسب لا بأس بها نتيجة زيادة الطلبات وقت الحجر الصحي، و تأقلم الناس مع التسوق الألكتروني أما بعد فك الحظر الشامل تراجعت مبيعاتنا بشكل ملحوظ وباتت أرباحنا ضعيفة نوعاً ما.

هذا و قد وجد الكثير من الشباب العاطل عن العمل رزقهم في التجارة الألكترونية وقت الحظر بالرغم من المجهود الكبير الذي يتطلبه العمل من الجلوس خلف الحواسيب أو الهواتف يقول مصطفى محمد و هو خريج كلية التربية و لم يجد تعيين في المؤسسات الحكومية أنه اتجه الى السوق الألكتروني ووجد بأن أدوات زينة المرأة و العطور و أدوية تنزيل الوزن هي الأكثر رواجاً، و اتجه الى تصميم صفحة تجارية على الفيس بوك تضمنت إعلانات ممولة ترويجية ، و ذكر للمدى : تطور الإقبال على صفحتي تدريجياً خاصة بعد أن وضعت أسعاراً تنافسية تماشت مع احتياجات الأغلبية و استعنت بسائق خاص لتوصيل الطلبات الى المنازل ضمن الخدمة التسويقية و زادت أرباحي يوماً بعد يوم مع ازدياد ذكائي التسويقي ، مشيراً الى أنه بعد إعادة فتح المحال و المولات التجارية تقلص عدد المبيعات لديه مما دفعه الى فتح محل في أحد الأسواق الشعبية و ما زالت عملية الترويج لبضاعته عبر الأنترنت مستمرة بالرغم من أن مبيعات المحل أكثر رواجاً من البيع عبر الانترنت.

و بدورها أكدت السيدة زينب عبد الله إنها كثيراً ما كانت تشارك في مهرجانات الحِرف اليدوية أو ما يطلق عليه (البازار) في المولات التجارية أو في الحدائق العامة قبل جائحة كورونا و أوضحت : بعد تطبيق الحظر الشامل بدأت بتسويق منتجاتي عبر تطبيق الأنستغرام كصناعة الحلي و تركيب العطور و الصناعات اليدوية التراثية التي يفضلها الكثير من الناس مضيفةً للمدى : مع إعادة فك الحظر الكلي عدت الى الترويج لبضاعتي في “بازار” المولات بسبب قلة الأقبال على منتجاتي عبر الانترنت.

متعة التسوق و ضعف الطلب

“شهد التسوق الالكتروني قفزة نمو سريعة و زاد الطلب على الملابس و الطعام و مواد التجميل و تجارة التجزئة في ظل الأغلاق التام ، و باتت التجارة الألكترونية شريان حياة المستهلكين و لم تعد من مظاهر الترف و الرفاهية” هذا ما قاله الخبير الاقتصادي محمد البياتي موضحاً : بحسب دراسات ، أجرى المستهلكون تغييرات دائمة على عادات التسوق الخاصة بهم منذ بداية أزمة الوباء التي سببت إضطراباً في السوق و أجبرت المروّجين لبضائعهم عبر الأنترنت أن يظهروا للمستهلك تفهمهم إحتياجاته سريعة التطور و التغير، لذا إزدهرت التجارة الالكترونية في مدة قياسية نتيجة ارتفاع الطلب مع ازدياد التشدد على حركة الناس ضمن سياسة التباعد الاجتماعي، أيضاً كان لممارسة الأنشطة الاقتصادية عبر الانترنت دور تعويضي لمن تركوا وظائفهم ، حيث زادت مبيعات الانترنت في بداية الحظر الشامل الى ما يقارب ٩٠ ٪ ، لافتاً الى : تجنب الكثير من المستهلكين تداول العملات الورقية خشية نقل عدوى فايروس كورونا مما أدى الى الاكتفاء بالطلب عبر الانترنت و الدفع لخدمة التوصيل ، و لكن بعد أن تم التخفيف من إجراءات الحظر الشامل هدأ الطلب المستجد على السلع عبر الانترنت ، أيضاً كان للصدمة المزدوجة نتيجة فايروس كورونا و تذبذب أسعار النفط دور في إضعاف طلب المستهلكين فأنه من غير المرجح أن تتغير مستويات النمو في هذه الفترة نتيجة بدأ الكثير من الناس و الذين أصابهم الملل من الحجر الصحي اللجوء الى الاسواق المحلية و بإمكان أصحاب المحال التجارية اغتنام هذه الفرصة التي لا يزال يتعين اغتنامها من خلال عرض منتجات مميزة و خدمات ذات جودة عالية.

حماية المستهلك

هناك عدة تحديات تواجه التجارة الألكترونية خاصةً فيما يتعلق بوسائل الأمان و حالات النصب التي يتعرض لها المستهلك و في السياق ذاته قالت المحامية نور العزاوي للمدى :استغل البعض من أصحاب الصفحات التجارية غلق المحال و الحظر الشامل ، حيث تم رصد الكثير من حالات التحايل في البيع عبر الانترنت و عدم مطابقة المنتج الذي يصل الزبون لما تم عرضه على النت أو لم يكن بالجودة المعلن عنها لنقص المصداقية من قبل المعلن و عدم إمكانية التفاوض في السعر أو مواعيد التسليم لغياب التواصل وجها لوجه بين المستهلك و البائع و لا يمكن مشاهدة المنتج إلا عبر الصورة المنشورة فقط و بعد الاستلام إذا ما تم اكتشاف اختلاف المنتج فعليك دفع تكلفة التوصيل في كل الأحوال.

مضيفة : من الملاحظ غياب التشريعات و القوانين التي تساهم في تنظيم هذا الفضاء الالكتروني و حماية المستهلك من المواقع غير المعروفة التي تجذب الزبون من خلال طريقة العرض و الأسعار المنافسة لغيرهم من الصفحات التجارية و من الناحية العملية يصعب جداً مراقبة جودة ما يتم بيعه عبر الانترنت.

و تتابع حديثها : لا بد من تطوير قوانين تتعلق بالبيع الألكتروني خاصة لمن يروّجون لمنتجات من الخطر بيعها إلا بوصفة طبية كأدوية النحافة و التجميل كالكولاجين و المقويات و أدوية الهرمونات غير الآمنة التي يقبل عليها المستهلك ظناً منه أن هذه المنتجات أصلية و سليمة و في النهاية يتم اكتشاف الغش في البيع بعد استخدام المنتج و في حينها يحتار المستهلك في طريقة استرداد حقه لجهله بمكان البائع أولاً و عدم وجود قانون لحمايته من الغش الالكتروني ثانياً و لا يمكنه تقديم شكاوى ضد هذه الصفحات لأنها بلا مقرات أو أوراق رسمية لذا لا بد من وضع قيود ضمانية على التسوق الالكتروني حتى يتيح للمستهلك تقديم شكاوی أو الحصول على حقه إذا ما تعرض للنصب و الاحتيال خلال عملية الشراء.