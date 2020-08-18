التخطيط: انخفاض أسعار الخضار في حزيران 10% مقارنة بأيار

أعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، أن أسعار الخضار انخفضت في شهر حزيران بنسبة 10% مقارنة بشهر ايار، مبينة أن لجنة الأمن الغذائي تواصل مراقبتها لحركة الأسواق ومستويات الندرة والوفرة للمواد الغذائية.

وقال وزير التخطيط خالد النجم في بيان ل‍وزارة التخطيط إن “الأسواق العراقية، تشهد استقراراً واضحاً في وفرة وأسعار المواد الغذائية”، مبيناً أن “أسعار الخضراوات سجلت انخفاضاً خلال شهر حزيران الماضي بنسبة (10%) مقارنة مع شهر أيار”.

وأضاف، أن “معدلات الأسعار ارتفعت في بداية ظهور الوباء بنسبة 6%، فيما كانت التوقعات تشير إلى أن الارتفاع سيتخطى حاجز الـ(40%)”، مؤكداً أن “لجنة الأمن الغذائي والاجتماعي الخاص بمواجهة جائحة كورونا تواصل مراقبتها لحركة الأسواق ومستويات الندرة والوفرة للمواد الغذائية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة اي خلل قد تتعرض له الأسواق”.

وأشار النجم، إلى “العمل على صياغة استراتيجية حقيقية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في البلد من خلال دعم الزراعة وتحريك الصناعة، وتوفير البيئة المناسبة لعمل القطاع الخاص”.