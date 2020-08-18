الصحة: حالات الشفاء تتخطى إصابات كورونا

تخطت حالات الشفاء، أمس الاثنين، حالات الإصابة بفايروس كورونا في عموم العراق، والتي بلغت 3571 حالة، من أصل 3202 إصابة بالفايروس خلال 24 ساعة الماضية.

وسجلت وزارة الصحة والبيئة (3571) حالة شفاء جديدة توزعت في بغداد / الرصافة 291، بغداد / الكرخ 453، مدينة الطب 81، النجف الاشرف 233، السليمانية 912، اربيل 116، كربلاء 241، كركوك 155، ديالى 54، واسط 31، البصرة 302، ميسان 87، بابل 182، الديوانية 96، ذي قار 95، الانبار 48، نينوى 174، وصلاح الدين 20.

وأعلنت الوزارة في بيان عن تسجيل 3202 إصابة في عموم البلد، توزعت في بغداد الرصافة 383، بغداد الكرخ 130، مدينة الطب 71، النجف 174، السليمانية 134، اربيل 213، دهوك 116، كربلاء 243، كركوك 106، ديالى 137، واسط 207، البصرة 228، ميسان 142، بابل 319، الديوانية 56، ذي قار 133، الانبار 136، المثنى 127، نينوى 74، وصلاح الدين 73.

وأكدت الوزارة في بيانها أن عدد الوفيات في عموم البلاد بلغ 94 حالة توزعت في بغداد الرصافة 4، بغداد الكرخ 3، مدينة الطب 2، السليمانية 9، اربيل 10، دهوك 5، كربلاء 9، كركوك 11، ديالى 1، واسط 3، البصرة 9، ميسان 2، بابل 11، الديوانية 2، ذي قار 2، المثنى 2، نينوى 6، وصلاح الدين 3.

بهذا يصل مجموع حالات الشفاء منذ بداية الجائحة إلى 128945، من أصل 180133 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 5954 شخصًا.