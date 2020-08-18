العاني: لسنا مضطرين لحمل رسائل قاآني إلى ترامب

رأى عضو مجلس النواب ظافر العاني، الاثنين، أن العراق “ليس مضطراً” لحمل “رسائل” قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متهماً طهران بتحويل بغداد إلى “ساعي بريد”.

وقال العاني في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “لسنا مضطرين لحمل الرسائل التي جاء بها إسماعيل قاآني إلى ترامب”، لافتاً إلى أن “هذه الزيارة لرئيس وزراء العراق ومصالح بلدنا أولى من مصلحة أية دولة أخرى”.

وأضاف العاني أن “هدف إيران تقزيم العراق في نظر المجتمع الدولي، عندما تحوله إلى مجرد ساعي بريد لرسائل فيلق القدس الإيراني”.

وكان السياسي عزت الشابندر كشف، مساء أمس الأحد، عن لقاء عقد بين قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مشيراً إلى أن الأخير استمع إلى “رسائل ناعمة” من قاآني قبل زيارته إلى الولايات المتحدة المقررة في ٢٠ آب الحالي.