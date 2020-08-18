الكاظمي يسير على خطى من سبقوه

احمد كاظم

السيد الكاظمي يسير على خطى من سبقوه كما يلي:

أولا: خضوعه الى مطالب دولة كردستان المالية و في فترة قصيرة و هب دولة كردستان 720 مليار دينارا و لم يقبض قطرة نفط واحدة بينما الموظفون و المتقاعدون خارج دولة كردستان رواتبهم في خطر.

ثانيا: ليس لديه برنامج لحل المشاكل على رأسها الانتخابات و يتصرف حسب الظروف و الضغوطات.

ثالثا: بدلا من تقليص عدد المدراء العامين العطالة البطالة عيّن شقيق وزير الثقافة مديرا عاما في وزارة الصناعة مع انه رجل قانون لا علاقة له بالصناعة و هذا اول الغيث.

لماذا يسير السيد الكاظمي على خطى من سبقه؟

الجواب: بعد رفضه المنصب سابقا و قبوله به لاحقا أصابه (غرام حب المنصب) و هو الان يسعى للبقاء حتى بعد الانتخابات و وضع الوعود بالإصلاح على الرف.

هذا يعني انه اصبح كمن سبقوه انتهازيا بدلا من اصلاحيا لأنهم من نفس الطينة الفاسدة و لا امل في الإصلاح.

ملاحظة: السيد الكاظمي يسعى لتخدير شباب و شابات الانتفاضة التشرينية المباركة بالتعيينات الهزيلة و بذلك يضعف الانتفاضة المباركة و يهدر دماء الشهداء و الجرحى.

الرحمة على شهدائنا الابرار و الصبر الجميل لأهلهم و محبيهم و الشفاء العاجل لجرحاهم.