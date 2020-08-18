الكاظمي يقيل قائد الشرطة ومدير الأمن الوطني في البصرة

أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أوامر بإقالة كل من قائد شرطة محافظة البصرة، ومدير الأمن الوطني في المحافظة.

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، قال بيان طالعته : «تم إعفاء مدير الأمن الوطني في محافظة البصرة من مهام عمله بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الموجهة إلى رئيس جهاز الأمن الوطني».

كما أعلن الناطق باسم القائد العام، إقالة قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح من مهام المنصب.

وقال رسول في بيان مقتضب: «بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أقال وزير الداخلية، الفريق رشيد فليح من مهام منصب قائد شرطة البصرة، وكلف اللواء عباس ناجي بدلاً عنه».

وشهدت محافظة البصرة مؤخراً، خروقات أمنية متكررة واغتيالات طالت نشطاء وإعلاميين، آخرهم الناشط تحسين أسامة الذي أغتيل من قبل مجهولين بـ 20 رصاصة.