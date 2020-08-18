الكاظمي يقيل قائد شرطة البصرة ويكلف معاونه

أمر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، بإقالة قائد شرطة البصرة الفريق الركن رشيد فليح على خلفية الخروقات الامنية الاخيرة. وذكر مصدر حكومي ان “القائد العام للقوات المسلحة أمر بإقالة قائد شرطة البصرة رشيد فليح”.

وفي تطور لاحق، اعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، تكليف اللواء عباس ناجي بديلًا عن فليح. واللواء عباس ناجي كان يشغل منصب معاون قائد الشرطة. وفي سياق متصل اعفى الكاظمي مدير الامن الوطني في المحافظة. وجدد عشرات المتظاهرين، أمس، مطالبتهم بإقالة المحافظ اسعد العيداني وقائد شرطة البصرة رشيد فليح، على خلفية انتهاء مهلة الكشف عن قتلة الناشط المدني تحسين اسامة الشحماني. وقبل ساعات من اعلان الاقالة، تعرض 3 ناشطين بارزين في البصرة، الى محاولة اغتيال من قبل مجهولين. وذكر مصدر محلي ان “مسلحين تقلهم عجلة صالون، ترجلوا منها واطلقوا النار بكثافة باتجاه عجلة تقل 3 ناشطين بارزين، اثناء التوقف في تقاطع كوت الحجاج وسط البصرة”. واضاف المصدر ان “المسلحين اطلقوا اكثر من 15 رصاصة باتجاه عجلة الناشطين (فهد الزبيدي وعباس صبحي ولوديا ريمون)”، مبينًا ان “لوديا ريمون، وعباس صبحي اصيبا بجروح، نقلوا على اثرها الى المستشفى التعليمي، فيما نجا الناشط فهد الزبيدي الذي كان يقود العجلة”.