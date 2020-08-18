المرشح الأقرب لـ تدريب برشلونة.. “ماركا” تكشف عن 3 خيارات أحدهم “بدون خبرة”

تستمر التكهنات حول المدرب الأقرب لتدريب برشلونة وخلافة كيكي سيتين، المدير الفني الحالي، منذ توديع الفريق الكتالوني لمنافسات دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني.

وتعرض برشلونة لهزيمة ثقيلة من الفريق البافاري بنتيجة (8-2)، في الدور ربع النهائي.

وتفيد الصحافة الإسبانية، أن مجلس إدارة برشلونة سيعقد اجتماعًا اليوم الإثنين، ومن المتوقع إقالة سيتين.

صحيفة “ماركا” الإسبانية، تؤكد في تقرير لها، أن رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي، هو المرشح الأبرز لخلافة سيتين.

وتشير الصحيفة إلى أن كومان بحاجة أولاً لمراجعة عقده مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم، قبل إعطاء الموافقة على تدريب برشلونة.

وأشارت إلى أن كومان مدرب ذو شخصية قوية، ولن يرتجف نبضه عند اتخاذ قرارات صعبة، ويحتاج برشلونة الآن لشخص مثل هذا، ويجب ألا ننسى ارتباطه بأسطورة البلوجرانا السابق، يوهان كرويف.

من المرشحين الآخرين، ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام السابق، لكن من غير المتوقع استمرار المفاوضات معه بسبب ماضيه المتمثل في ارتباطه بنادي إسبانيول، المنافس الشهير للبارسا في إقليم كتالونيا.

والخيار الثالث هو فرانسيسكو جارسيا (جارسيا بيمنتا) المدير الفني لبرشلونة ب، وأفادت أنه يفتقد الخبرة لكن سيكون مرحبًا به من جانب اللاعبين.