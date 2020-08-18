بالتفاصيل.. جدول أعمال زيارة الكاظمي لواشنطن

كشف مصدر في رئاسة الوزراء العراقي، يوم الاثنين، تفاصيل جدول زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن جدول الزيارة ليوم الثلاثاء 18 آب اغسطس سيكون كالتالي:

– يصل الوفد في حدود الساعة 6 مساء، بتوقيت واشنطن

– الواحدة صباحا بتوقيت بغداد ستجرى مراسيم الاستقبال في قاعدة أندرو العسكرية في ضواحي العاصمة واشنطن. ويفترض أن تكون هناك مراسيم استقبال رسمية، ولكنها ستعتمد على حالة الطقس في واشنطن، إذ يتوقع أن يكون الجو عاصفاً وممطراً.

في يوم الأربعاء 19 آب اغسطس:

– انعقاد الحوار الاستراتيجي الثاني بين البلدين، في مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، بحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره العراقي فؤاد حسين، ويتوقع أن يكون هناك مؤتمر صحفي للوزيرين.

– تعقد اجتماعات الغرفة التجارية في مقر إقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي سيلقي خلالها كلمة أيضاً.

أما جدول اعمال يوم الخميس 20 آب اغسطس:

– اجراء فحص كورونا في الفندق الساعة السادسة صباحا، للقاء القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض الساعة الثانية ظهرا بتوقيت واشنطن ـ الساعة التاسعة مساء بتوقيت بغداد.

وأشار المصدر إلى أنه خلال الزيارة سيتم بحث ملفات العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون المشترك في مجالات الأمن والطاقة والصحة والاقتصاد والاستثمار، وسبل تعزيزها، بالإضافة الى ملف التصدي لجائحة كورونا، والتعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.