بالفيديو.. محلل: الديمقراطيون يعولون على شعبية بيرني ساندرز لدعم مرشحهم “بايدن” بالانتخابات الأمريكية

أكد الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن كاظم الوائلي، أن المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن يعاني من أزمات جسدية وينسى كثير من الأمور مما يؤثر على فرصه الانتخابية.

وأضاف خلال لقاء لقناة الغد، أن المرشح جو بايدن من أكثر السيناتورات الديمقراطيين شعبية منذ عام 1972 إلى أن وصل منصب نائب الرئيس الأمريكي عام 2008، لذلك يعول بايدن على شعبيته وشخصيته الودودة في الانتخابات رغم الانتقادات الموجهة له التي تخص أزماته الصحية.

وأوضح أن اختيار بايدن لكامالا هاريس نائبة له جاء كرد فعل لمظاهرات مقتل جورج فلوريد، لكن في الحقيقة أن بايدن لن يستفيد من هذا الاختيار خاصة أن شخصية كامالا هجومية وقد يضره ذلك الأمر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اعتبر أن الولايات المتحدة ستتحول في حال فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة المقبلة، إلى “بلد اشتراكي ممل”.