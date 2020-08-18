د.فؤاد حسين يصل واشنطن على رأس وفد عراقي

وصل وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين، مساء اليوم الاثنين، إلى واشنطن على رأس الوفد العراقي المفاوض، لعقد جولة من الحوار الاستراتيجي المزمع إجراؤها يوم غد الثلاثاء مع الجانب الأمريكي.

وقالت الخارجية العراقية في بيان : «سيرأس الوفد العراقي في هذه الجولة التفاوضية وزير الخارجية فؤاد حسين، وسيكون على رأس الوفد الأميركي وزير الخارجية بومبيو».

وأوضحت أن «جولة المفاوضات هذه تأتي تمهيداً للحوار الذي سيقوده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن الجانب العراقي مع الجانب الأميركي الذي يقوده الرئيس الأميركي دونالد ترامب».

وكان فلاح مصطفى، مسؤول ملف العلاقات الخارجية في رئاسة إقليم كوردستان، قد كشف اليوم الاثنين، أن وفداً رفيعاً من الإقليم سيرافق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال فلاح مصطفى : «سيترأس فوزي هريري، كممثل لإقليم كوردستان ورئيس ديوان رئاسة الإقليم، وفد إقليم كوردستان إلى واشنطن، وسيكون عضواً رسمياً في وفد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى جانب 4 ممثلين آخرين عن الإقليم، وسيشاركون في الحوارات الاستراتيجية».

وأضاف «وإلى جانب فوزي هريري، يضم وفد كوردستان الرفيع ضمن الوفد العراقي، 4 أعضاء آخرين، هم كل من أمانج رحيم، سكرتير مجلس وزراء الإقليم، والعميد هژار عمر، ممثل وزارة البيشمركة، ولاوك صالح، مدير مكتب مصطفى سيد قادر نائب رئيس إقليم كوردستان، وبيان سامي عبد الرحمن، مسؤولة ممثلية حكومة إقليم كوردستان في أمريكا».

وأوضح فلاح مصطفى أنه من المقرر أن يجتمع الكاظمي بالرئيس الأمريكي، وأن «يلعب وفد إقليم كوردستان دوراً مهماً ضمن الوفد العراقي خلال الزيارة».