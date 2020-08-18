سأمضي بعيدا نحو لا أين !

بقلم مهدي قاسم

أقضي أيامي و سنواتي ماضيا

كسولا دون أن أعمل شيئا نافعا

أتهادى على ظهور جياد غموض

تصهل متوثبة في أقبية صمتي وتزّبد جامحة

حيث تشع في منتصف عيني مشاعل مجاهل بعيدة

تتراءى عند أفاق منحنية كعلامات استفهام معقوفة

أمضي بتأني حكيم جوال لا يذهله شيء بعد الآن

عبر دروب منسية ومحطات مهجورة

إلا من حطام قطارات عتيقة وعربات صدئة

مترعا بحلمي الطويل وهو يقودني نحو لا أين

، بهدوء وهمة طائر مهاجر

أعتاد أن يحمل وطنه بين جناحيه مجنحا

من قارة إلى أخرى و عبر محيط ومحيط .

أنا الذي سرعان ما افقد شغفي و أضيق ذرعا حتى بجلدي ..

ولكني سأمضي حتما بعيدا

ولن يدركني الموت إلا واقفا

بينما أنا لا زلت أمضي

سائرا مستقيما نحو لا أين .