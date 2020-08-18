قلعة محافظ البصرة حوصرت وأحرقت وتعرضت لصواريخ 11 مرة منذ توليه المنصب

توعد متظاهرون بتصعيد الاحتجاجات في البصرة، عقب مصادمات جرت بين محتجين غاضبين على مقتل احد الناشطين في المدينة والقوات الامنية.

وشارك في عمليات قمع المحتجين في التظاهرة الاخيرة “مسلحون مدنيون” مع القوت الامنية، فيما وصل عدد الاصابات الى نحو 20 شخصًا من الطرفين.

ويتهم محتجون مسؤولين وقادة عسكريين في المدينة بالتستر على “قتلة المحتجين”، بالمقابل أُتهمت بعض الشخصيات بتصعيد الموقف بسبب “خلافات تجارية” مع حكومة البصرة.

احمد المالكي احد ناشطي الاحتجاجات في البصرة، قال لـ(المدى): “نبحث توسيع اجتماعات التنسيقيات في مركز المحافظة ومدن اخرى للتصعيد ضد المحافظ والقادة الامنيين في البصرة”.

واضاف المالكي: “سنبقى نحن المتظاهرين نطالب بحقوقنا، والقوات الامنية ترد بالرصاص. اننا في تحدي إما نحن أو هم”. وتوعدت شرطة محافظة البصرة، باتخاذ إجراءات بحق “العابثين” بأمن المحافظة، عقب إصابة 14 منتسبًا خلال الاحتجاجات التي شهدتها المدينة، مساء الاحد. وبعد انتهاء مهلة لـ”48 ساعة” التي منحها محتجون في البصرة، للكشف عن قتلة الناشط المدني تحسين الشحماني على يد مسلحين مجهولين، توجه عشرات المتظاهرين، الأحد، إلى قيادة شرطة البصرة (قبل ان يتوجهوا الى منزل المحافظ) للمطالبة بمحاكمة المحافظ وقائد الشرطة.

وكان مسلحون مجهولون (نحو 10 اشخاص) اقتحموا مساء الجمعة مركزًا لتقديم خدمة الإنترنيت يعود الى الشحماني، في شارع البهو وسط مدينة البصرة وأطلقوا عليه اكثر من 20 رصاصة ما أدى إلى مقتله على الفور.

ووجه الشحماني، وهو احد ابرز المحتجين في البصرة، انتقادات لاذعة الى جهات مسلحة، ومسؤولين وقادة عسكريين في البصرة قبل مقتله بأيام.

إلى العيداني !

وقالت شرطة البصرة، في بيان عقب الاحتجاجات التي اعقبت مقتل الناشط، إن “تظاهرة سلمية انطلقت عصر (الاحد) في ساحة البحرية باتجاه مديرية شرطة محافظة البصرة، ثم باتجاه منزل عائلة المحافظ، مبينة أنه طيلة هذه المسيرة كانت الأجهزة الأمنية توفر الحماية للمتظاهرين”.

ويثير المحافظ اسعد العيداني جدلًا واسعًا منذ سنوات بسبب تمسكه بمنصبه، على الرغم من تسجيل 18 تظاهرة ومحاولة من داخل البصرة والبرلمان، لاجبار العيداني على التنازل عن احد المنصبين، إذ فاز الاخير بمعقد نيابي في انتخابات 2018، ما زال شاغرا حتى الآن.

وتابع بيان شرطة البصرة: “حال وصول المتظاهرين، إلى منزل عائلة المحافظ، قام بعض الأشخاص برمي زجاجات حارقة باتجاه المنزل السكني وكرفان الحماية، ما أدى الى حرق جزء من الحديقة وحرق الكرفان، وكذلك رمي زجاجة حارقة (مولوتوف) على إحدى عجلات الشرطة وبالتالي حرقها، وتضرر أربع عجلات أخرى وإصابة 14 منتسبًا باصابات مختلفة، أحدها بعين احد المنتسبين وهو الآن بحالة حرجة”. واتفق متظاهرون في عدة مدن مطلع حزيران الماضي، على تغيير جميع المحافظين من بابل الى البصرة، بآخرين “مستقلين”، رفضا للمحاصصة واتهاما للمحافظين بالتورط بدم “شهداء تشرين”.

وكان هشام داود مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد اعلن رسميا نهاية تموز الماضي، ان عدد قتلى احتجاجات تشرين بلغ نحو “560 شهيدا”.

واعتبر ناشطون في البصرة ان الاطاحة بـ”العيداني” ستطيح ببقية المحافظين “كحجر الدومينو”، بسبب صعوبة ابعاد الاخير عن المنصب.

وظل العيداني في منصبه على الرغم من تغيير الحكومة في بغداد مرتين. ويتهم متظاهرون، العيداني باستخدام العنف المتكرر ضد المحتجين، كما لا يخلو التصعيد ضده من بعض الجوانب السياسية والصراع على المنصب.

سلسلة من الهجمات

وذكر بيان شرطة البصرة الاخير، أنه في الوقت الذي تمارس فيه ضبط النفس، إلا أن ذلك لا يعني ترك “العابثين بأمن البصرة دون رادع، وسيتم التعامل وفق النصوص القانونية ضد كل من يثبت تورطه بالاعتداء على الأجهزة الأمنية أو الممتلكات العامة والخاصة”.

والتظاهرة الاخيرة امام منزل العيداني، او ما يسميه المحتجون “قلعة العيداني”، هي الـ11 منذ عام 2018، والثانية في تلك الفترة التي يتم فيها احراق المنزل او دار استراحة العيداني، حيث احرق دار الاخير اول مرة في ايلول 2018.

وتعرض منزل المحافظ 3 مرات الى هجمات مسلحة، آخرها الاسبوع الماضي، حيث انفجرت قنبلة صوتية قرب الدار، فيما قال العيداني في آذار الماضي، ان منزله تعرض لـ”صاروخ”، وفي اواخر كانون الثاني 2019، وانفجرت 3 قنابل صوتية قرب الدار ايضا.

وفي 2017، كان قد قفز العيداني من خلف الكواليس الى الواجهة، وكان حينها خليطا عجيبا من الخلفيات السياسية.

في ذلك الوقت كانت البصرة تغلي بعد هروب مثير للمحافظ السابق المحسوب على تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، ماجد النصراوي، مخلفا وراءه جبلا من الاخفاقات.

بينما كان العيداني حينها، وهو مهندس، ناشطا بين الشباب وبحملات التبرع من اجل ايصال دواء السرطان للاطفال في البصرة، الذي يتأخر باستمرار.

واخفق العيداني بعد تسنمه منصب المحافظ في آب 2017، عدة مرات في التعامل مع المتظاهرين، حيث ظهر المحافظ في مقطع فيديو في عام 2018، وهو يقوم بنفسه بملاحقة متظاهر اعترض موكبه.

قبل ذلك بعام (آب 2017) صوت مجلس المحافظة على العيداني محافظا للبصرة، وسط “ذهول” تيار الحكمة، الذي عاد بعد ايام ليعترف ان الاخير هو مرشحه.

وقدم العيداني اثناء اختياره للمنصب، نفسه باعتباره عضوًا في حزب المؤتمر الوطني، فيما كان قد رشح في انتخابات 2014 عن ائتلاف دولة القانون.

إخفاق سياسي

وحاول تيار الحكمة في عام 2019، استجواب المحافظ داخل مجلس المحافظة (قبل حله من البرلمان في تشرين الاول 2019)، 4 مرات، لكنه فشل. وفي اواخر العام 2019، خرج متظاهرون في عدة محافظات رافضين ترشيح العيداني لمنصب رئيس الوزراء، خلفا لعبد المهدي. كما كان تيار الحكمة قد نظم في تموز 2019، تظاهرة وصفها بـ”المليونية” في عدة محافظات، من ضمنها البصرة، اعتبرت استعراضا لتيار عمار الحكيم ضد خصمه العيداني، فيما راوغ العيداني البرلمان في اكثر من مرة بجوابه على سؤال: “هل انت محافظ ام نائب؟”.

ومنذ 3 اعوام يحافظ العيداني على كرسيه في البرلمان شاغرا حيث لم يشغله احد، كذلك فشلت كل المحاولات الشعبية والسياسية عن ثنيه بترك منصب المحافظ او اختيار احد المنصبين.

وحمل في بغداد امس، نحو 120 متظاهرا، صور للعيداني، وقائد شرطة البصرة رشيد فيلح، تنديدا باعمال العنف في المدنية، ومطالبين بالكشف عن قتلة الشحماني. واستمرت التظاهرة لنحو ساعتين.

وقال المتظاهر علي عامر في بغداد لـ(المدى) ان “هذه التظاهرة هي الثانية في بغداد بعد احداث البصرة”، مبينا ان “ساحة التحرير خرجت في مسيرة مساء الاحد، ضد ما جرى في الجنوب”.

وكتب الشحماني قبل اغتياله سلسلة من المنشورات، انتقد فيها استمرار رشيد فليح قائد شرطة البصرة – المتهم باستخدام العنف ضد متظاهري البصرة- في منصبه، رغم تغيير قيادات اخرى.

وكانت الحكومة الجديدة، قد عزلت قائد عمليات البصرة قاسم نزال، وعلي مشاري من منصب قيادة افواج البصرة وحلت قوات “الصدمة”.

وقال الشحماني في تدويناته ان “رشيد فليح اول من سن سنة استخدام بنادق الصيد لقمع المتظاهرين (…) واتهم المتظاهرين بالعمالة لإسرائيل والامارات”. واستلم فليح منصبه كقائد لشرطة البصرة في ايلول 2018، حين عينه رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، على خلفية تظاهرات صيف 2018، والتي شهدت اعمال عنف.

وشنت بعض الصفحات المعارضة للاحتجاجات هجوما على المتظاهرين تزامنا مع التظاهرات الاخيرة. وقالت احدى الصفحات لشخص يدعى “الساعدي” ان “الجوكرية (في اشارة الى المتظاهرين) يريدون تخريب البصرة”.

واشارت بعض التسريبات الى تحول التظاهرة الاخيرة الى صدامات امام منزل المحافظ بسبب دخول “مجاميع تابعة لاحد شيوخ العشائر هناك، لديه مشاكل مع العيداني حول مشاريع ومقاولات في المدينة”. بالمقابل نشرت بعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، قالت بانها لـ”مجاميع مسلحة مدنية شاركت في ضرب المحتجين”.

واكد الناشط احمد المالكي ان “4 متظاهرين تعرضوا لاصابات باطلاق نار في الاشتباكات امام منزل العيداني”.