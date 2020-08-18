كاتيوشا الميليشيات عشية زيارة الكاظمي لواشنطن: «جعجعة بلا طحين»

بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى واشنطن ، والمقررة الخميس ، كثفت المليشيات العراقية الموالية لإيران من أنشطتها العدائية ضد القوات الأمريكية بالبلاد ومواقعها، حيث استهدفت معسكرا يستضيف قوات في مطار بغداد، وآخر في محافظة صلاح الدين ، كما استهدفت هجمات الكاتيوشا المنطقة الخضراء حيث السفارة الامريكية .

فيما استهدفت هجمات أخرى أرتالا مخصصة للدعم اللوجستي جنوبي البلاد بواسطة عبوات ناسفة، علاوة على هجمات صاروخية وتفجيرات متفرقة.

لكن اللافت وفق مراقبين ، هو أن جميع الهجمات المذكورة لم تسفر عن ضحايا بصفوف قوات التحالف ، سواء قتلى أو جرحى ، ما يوحي بأن الميليشيات تبحث عن صدى إعلامي لتسليط نوع من الضغط على الكاظمي قبيل زيارته إلى واشنطن.

كما أن المليشيات تخشى ردا أمريكيا مدمرا في حال سقوط ضحايا، كما حصل حين قتل متقاعد أمريكي في ديسمبر/كانون أول 2019، في هجوم استهدف معسكرا بمدينة كركوك ، وردت واشنطن حينها بغارات استهدفت مواقع لفصائل موالية لإيران قرب الحدود السورية، أسفرت عن 20 قتيلا وخسائر فادحة.

وبهجماتها ، تدفع إيران عبر أذرعها في العراق بفرضية مغلوطة تربط بين وجود القوات الأمريكية والسلاح المنفلت ، وهذا ما أشاع حالة من الارتباك وعدم اليقين بشأن نوايا طهران وحلفائها في حال مغادرة القوات الأمريكية.

لكن، ورغم الأجندة الإيرانية إلا أن خبراء يؤكدون أن الكاظمي لا يخطط أبدا لمطالبة الأمريكيين بالخروج من العراق، والأمر نفسه غير وارد أيضا بالنسبة لواشنطن، وسط إشارات عسكرية أمريكية تبدو مخيبة لآمال طهران وحلفائها بالعراق.

وفي تصريحات إعلامية سابقة، توقع القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال كينيث ماكنزي، أن تحافظ قوات بلاده وحلف شمال الأطلسي “الناتو” على “وجود طويل الأمد” في العراق، للمساعدة في محاربة المتطرفين ووقف النفوذ الإيراني بالبلاد.

والشهر الماضي، استبقت إيران انطلاق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في أولى جولاته الخارجية، بإرسال وزير خارجيتها محمد جواد ظريف إلى بغداد.

وعشية زيارة كانت مقررة حينها للكاظمي إلى السعودية قبل أن يتم تأجيلها، وصل ظريف إلى بغداد في زيارة التقى خلالها رئيس البلاد ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وعددا من الشخصيات السياسية.

وجاءت تلك الزيارة في ظل متغيرات تشهدها الساحة السياسية على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن خطوات وتحركات إصلاحية في الداخل العراقي يقودها الكاظمي لإصلاح المنظومة الإدارية والاقتصادية التي تعاني الهشاشة والضعف التي ورثها من الحكومات السابقة.

ووفق مراقبين للشأن العراقي ، تسعى طهران وحلفاؤها في العراق إلى تحويل بوصلة زيارة الكاظمي من بحث سطوة الميليشيات الإيرانية إلى المطالبة برحيل القوات الأمريكية، خصوصا في ظل الضغط الحالي من خلال الأعمال العدائية ضد التحالف الدولي بقيادة واشنطن، في إطار جزء من أوراق الضغط على الرجل وحكومته.

وتشير حيثيات زيارة “سرية” قيل ان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني أجراها مساء السبت إلى العراق ، وتوقيتها ، إلى أن أكثر ما تخشاه المليشيات الإيرانية في العراق، حاليا، هو أن تفتح زيارة الكاظمي لواشنطن دعما إضافيا لبغداد، وإن بشكل غير مباشر، لمواجهة نفوذ طهران بالبلاد وتحجيمه.

رسائل ملغومة تدفقت من الميليشيات الموالية لطهران في العراق ، استقبت زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن ، التي بالتأكيد ستتناول مستقبل الجماعات المسلحة، ومصير القوات الأمريكية في العراق .

رسائل يرى مراقبون ان خطوطها العريضة تتقاطع عند بندين عريضين: أولهما التذكير بسطوة طهران في العراق من خلال مليشياتها، وثانيها دفع الكاظمي إلى مطالبة الأمريكيين بالخروج من بلاده، ما يفسح المجال لابقاء وتثبيت نفوذ إيران في هذا البلد والذي ، ولأسباب كثيرة ، بدأ بالتراجع والانحسار وان ببطء .