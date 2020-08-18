مانشستر يونايتد يدرس حسم صفقة هجومية من يوفنتوس

يدرس مانشستر يونايتد تقديم عرض لأحد نجوم فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفي.

ومن المرجح أن يفتح يوفنتوس الباب لبيع عدد من لاعبيه، وضم آخرين جدد، تحت قيادة المدرب الجديد، أندريا بيرلو.

ووفقًا لشبكة “سكاي إيطاليا”، يدرس مانشستر يونايتد التعاقد مع الجناح البرازيلي دوغلاس كوستا.

سيبلغ اللاعب البرازيلي 30 عامًا، في الشهر المقبل وهو أحد اللاعبين المرجح بيعهم هذا الصيف.

يمتد عقد كوستا مع يوفنتوس إلى عام 2022 وتم شراؤه من بايرن ميونخ في عام 2017 مقابل 46 مليون يورو.

ويوضح التقرير أن مانشستر يونايتد يقوم حاليًا بتقييم إيجابيات وسلبيات تقديم عرض رسمي لضم كوستا.

ويفيد التقرير أن الريد ديفلز معجبون بقدرات كوستا، لكن لديهم قلق أيضًا من قائمة الإصابات الطويلة التي عانى منها البرازيلي.

كوستا قدم 101 مباراة تنافسية بقميص يوفنتوس، وساهم بـ10 أهداف و21 تمريرة حاسمة، ومنذ انضمامه إلى البيانكونيري في 2017، عانى دوغلاس كوستا من ثماني إصابات خطيرة معظمها عضلية.