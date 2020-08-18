مسرور بارزاني يوجه المؤسسات الحكومية بتقديم ما يلزم لعلاج والد بيشمركة أسير

وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، المؤسسات الحكومية بتقديم ما يلزم لمعالجة والد أحد أفراد قوات البيشمركة، والأسير لدى تنظيم داعش.

مسرور بارزاني، وجّه يوم الاثنين، كافة المؤسسات الحكومية بتقديم كل ما يلزم لمعالجة علي محمد رسول، والمعروف بـ «العم علي» بعد تدهور وضعه الصحي نتيجة إصابته بفيروس «كورونا».

والعم علي والد البيشمركة آكو، الذي وقع في أسر تنظيم داعش عام 2014 ومازال مصيره مجهولاً حتى الآن.

ويرقد العم علي منذ أسبوع في إحدى مشافي مدينة جمجمال لتلقي العلاج ووضعه الصحي غير مستقر، وفق ما أفاد الأطباء المشرفون على حالته.