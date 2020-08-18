مفوضية الانتخابات تطالب بـ 300 مليون دولار لتغطية نفقات الانتخابات المقبلة

اعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، الاثنين، عن طلب المفوضية العليا للانتخابات مبلغ 300 مليون دولار لإجراء الانتخابات، مبينا ان الكاظمي دعاهم لتقليل المبلغ الى 100 او اقل من ذلك.

وقال الهنداوي ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طلب من المفوضية العليا للانتخابات تحديد المبالغ التي تحتاجها لأجراء الانتخابات وتلبية احتياجاتها وضمان نزاهتها”.

واضاف ان “المفوضية طلبت من 250 الى 300 مليون دولار كسقف اعلى لتمكينها من اجراء الانتخابات”، مشيرا الى ان “الكاظمي طلب من المفوضية تخفيض المبالغ الى اكثر من ثلثين اي مايعادل 100 مليون دولار او اقل من ذلك”.

واوضح الهنداوي ان “الكاظمي ابلغ المفوضية بان المبلغ المحدد مبالغ فيه ولايمكن تخصيصه في ظل الازمة المالية مما يتطلب تخفيضه لتضمينه ضمن الموازنة والايعاز لوزارة المالية بالصرف”.