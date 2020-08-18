ميسي يرحل عن برشلونة .. هذه هي وجهته المحتملة

سيكون إنتر ميلان على أهبة الاستعداد في الساعات المقبلة للتدخل، بعد انتشار تقرير عن إبلاغ ليونيل ميسي إدارة برشلونة بأنه يريد المغادرة هذا الصيف، وليس في 2021.

وكتبت الهزيمة المهينة 8-2 من بايرن ميونخ بداية النهاية على الأرجح لعلاقة ميسي بالبرسا، وربما أراد القفز سريعا من السفينة الغارقة.

ورغم الضغوط على إدارة البرسا يبدو رئيس النادي جوسيب بارتوميو متمسكا بمنصبه لحين اجراء الانتخابات، لكن ميسي لا يريد البقاء لعام آخر تحت قيادته، ولا يقبل بالمسكنات بإقالة كيكي سيتين أوالمدير الرياضي إيريك أبيدال فقط. وذكرت محطة (اسبورتي إنتراتيفو) أن ميسي يريد المغادرة الآن، وليس الانتظار حتى رحيله مجانا في نهاية الموسم المقبل.

وقال الصحافي الشهير مارسيلو بيتشلر، صاحب السبق بالإعلان عن انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان، إن ميسي أبلغ بارتوميو برغبته في الرحيل بالفعل.

لكن إنتر ميلان لن يكون الوجهة المحتملة الوحيدة لميسي، إذ يبدو مانشستر سيتي مستعدا لدفع مبالغ أكبر لضم النجم الأرجنتيني، ولم الشمل بالمدرب بيب غوارديولا، خصوصا بعد صدمة الخروج من التشامبيونز على يد ليون.

وسيجتمع مجلس إدارة برشلونة ، اليوم الإثنين ، ومن المتوقع الإعلان عن إقالة سيتين وأبيدال. وشوهد رونالد كومان مدرب منتخب هولندا في مطار برشلونة الأحد، وسط توقعات كبيرة بأن يتولى قيادة الجهاز الفني، بعد استبعاد ماوريسيو بوكيتينو بسبب ماضيه مع الغريم إسبانيول.