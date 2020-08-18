نجم مانشستر سيتي يهاجم جماهير ليفربول: مثيرون للشفقة!

طالب برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنكليزي، جماهير ليفربول بالتوقف عن إزعاج لاعبي السكاي بلو بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وودع السيتي منافسات دوري الأبطال من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام أولمبيك ليون الفرنسي بنتيجة 3-1 .

وقال سيلفا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إلى جميع جماهير ليفربول التي لا تملك شيئًا لتفعله أفضل من القدوم لحسابات لاعبي السيتي فأنا أعتذر لكم ولكنكم مثيرون للشفقة”.

وأضاف الدولي البرتغالي: “اذهبوا للاحتفال بألقابكم، ابحثوا عن شريك أو احتسوا المشروبات مع أصدقائكم أو اقرأوا كتابًا فالخيارات كثيرة”.

يذكر أن ليفربول ودع دوري الأبطال من الدور ثمن النهائي على يد أتلتيكو مدريد، بالخسارة 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.