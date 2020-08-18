وفد كوردي رفيع يرافق الكاظمي إلى واشنطن

كشف مسؤول ملف العلاقات الخارجية في رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، أن وفداً رفيعاً من الإقليم سيرافق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال فلاح مصطفى : «سيترأس فوزي هريري، كممثل لإقليم كوردستان ورئيس ديوان رئاسة الإقليم، وفد إقليم كوردستان إلى واشنطن، وسيكون عضواً رسمياً في وفد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى جانب 4 ممثلين آخرين عن الإقليم، وسيشاركون في الحوارات الاستراتيجية».

فلاح مصطفى

وأضاف «وإلى جانب فوزي هريري، يضم وفد كوردستان الرفيع ضمن الوفد العراقي، 4 أعضاء آخرين، هم كل من أمانج رحيم، سكرتير مجلس وزراء الإقليم، والعميد هژار عمر، ممثل وزارة البيشمركة، ولاوك صالح، مدير مكتب مصطفى سيد قادر نائب رئيس إقليم كوردستان، وبيان سامي عبد الرحمن، مسؤولة ممثلية حكومة إقليم كوردستان في أمريكا».

وأوضح فلاح مصطفى أنه من المقرر أن يجتمع الكاظمي بالرئيس الأمريكي، وأن «يلعب وفد إقليم كوردستان دوراً مهماً ضمن الوفد العراقي خلال الزيارة».

ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له في زيارة رسمية إلى واشنطن يوم 20 آب / أغسطس الجاري، يجري خلالها سلسلة لقاءات واجتماعات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، على رأسهم الرئيس دونالد ترامب.