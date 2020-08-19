أمريكا تعلن مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 204 ملايين دولار للعراق

واشنطن (رويترز)

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تقدم نحو 204 ملايين دولار في صورة مساعدات إنسانية إضافية لشعب العراق واللاجئين العراقيين والمجتمعات التي تستضيفهم.

وقال بومبيو في بيان ”ستوفر المساعدة المأوى الضروري والرعاية الطبية الحيوية والمساعدات الغذائية الطارئة والمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة العامة في جميع أنحاء العراق كما ستحسن الوصول إلى عمليات التوثيق المدني والخدمات القانونية وسترفع كفاءة منشآت الرعاية الصحية وستزيد من فرص الحصول على التعليم وسترفع مستوى المعيشة“.

إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية – تحرير أحمد حسن