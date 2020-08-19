اصدارات جديدة …” معالم في التدبر..يوميات أسرة “

صدرعن دار الرائد للطباعة والنشر والتوزيع في العاصمة العراقية بغداد كتاب جديد للدكتور أمجد يونس الجنابي ، بعنوان ” معالم في التدبر..يوميات أسرة ” .

يقع الكتاب في 250 صفحة من القطع المتوسط ، وهو من تقريظ ومراجعة كل من الدكتور محمود عبد العزيز العاني، والدكتور فالح ابراهيم ،ويعد الكتاب دليلا اوليا مهما كتب بأسلوب ماتع يعتمد السرد الشائق ليعطي للقراء ولاسيما الشباب منهم مفاتيح كثيرة لفهم الآيات القرآنية الكريمة عبرعشرات الأمثلة التي يضمها الكتاب بين دفتيه على شكل يوميات في حياة أسرة مكونة من أربعة أفراد بأسلوب روائي وقصصي يتناول 30 وسيلة من وسائل التدبر العقلي والقلبي للقرآن الكريم ، حيث اعتمد مؤلفه الاسلوب الحواري القصصي على لسان الأب ،الأم ، الابن ، البنت ، لحيازة ادوات أولية واساسيات فاعلة للتدبر القرآني .



ومن الجدير ذكره أن للدكتور امجد الجنابي اربع روايات مطبوعة ” توأم وعواصم “،” الكأس الشاهدة “، “الرئيس الخادم “، “ساقي الملك”، كما أن للمؤلف وهو استاذ جامعي كتاب مطبوع بعنوان “آثار الاستشراق الالماني في الدراسات القرآنية “، وكتاب آخر بعنوان ” الشيخ محمد الغزالي ومنهجه في تفسير القرآن الكريم ” .

احمدالحاج