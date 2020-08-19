الاعرجي يترأس الجلسة الاولى لمجلس امناء مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية

عقد مجلس امناء مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية الجديد، الثلاثاء، جلسته الاولى برئاسة مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي.

وقال بيان لمكتب الاعرجي ان “مستشار الامن الوطني ترأس الجلسة الاولى لمجلس امناء مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية الجديد وناقشت المواضيع المجدولة في جدول الاعمال”.

وأضاف أنه “تم استعراض اهمية ان ياخذ مركز النهرين ومجلس الامناء الدور الكبير في مناقشة ملفات الدولة في مختلف مجالاتها وفق رؤية علمية ومنهجية بحثية تخصصية بالتنسيق مع الجهات المعنية في جميع مؤسسات الدولة والاستفادة مِن الخبرات العراقية الكفوءة لرفد الحكومة بخيارات التعامل وصناعة القرارات المناسبة ازاء كل تحدي”.

واستمع الاعراجي بحسب البيان الى “اراء الحاضرين التي تركزت على اهمية دراسة وتفكيك التحديات وتقديم الرؤى المناسبة لها”.

وخرجت الجلسة وفقا للبيان بـ”توصيات مهمة منها اعداد النظام الداخلي وتشكيل فريق خبراء لجدول اهم المواضيع لمناقشتها في الاجتماعات المقبلة”.