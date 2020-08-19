Posted on by

البنك المركزي يدعو للتعامل مع المصارف في التبادلات النقدية بدل “الاكتناز المنزلي”

دعا البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، المواطنين إلى التعامل مع المصارف وشركات الوساطة المالية المجازة، أثناء التبادلات النقدية الكبيرة، بدلاً من “الاكتناز في المنازل”.

وقال بيان للبنك إن “البنك المركزي العراقي يدعو المواطنين كافة إلى التعامل مع المصارف وشركات الوساطة المالية المجازة من هذا البنك، اثناء التبادلات النقدية الكبيرة، بدلاً من الاكتناز في المنازل”.

وأضاف البيان أن “البنك المركزي يسعى من خلال ذلك، للحفاظ على الكتلة النقدية للمواطنين، وتجنب حالات السرقة والاحتيال، وترويج العملات النقدية المزيفة”.

وشدد على “ضرورة التقليل من التبادل التجاري بالعملات الورقية التي أثبتت الدراسات الطبية أنها ناقل فاعل للفايروسات والبكتريا خصوصاً وأن البلد يمر بأزمة انتشار لفايروس كورونا”.

وتابع البيان أن “البنك المركزي يتبنى آليات انتشار الشمول المالي في العراق الذي يعزز الثقافة المصرفية والتحول إلى التبادل النقدي ذات التقنيات المالية الحديثة خلال التعاملات المصرفية بكافة أشكالها”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close