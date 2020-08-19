التخطيط: لهذا السبب تم تأجيل التعداد السكاني

كشفت وزارة التخطيط، الثلاثاء، عن اسباب تاجيل اجراء التعداد السكاني، فيما اشارت الى ان تاجيله لن يؤثر على اجراء الانتخابات.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية: إن “الأسباب الحقيقية لتأجيل التعداد السكاني هي أسباب صحية ومالية”.

وأضاف أن”السبب الصحي مرهون بتطورات تأثير جائحة كورونا”، مشيراً إلى أن” تنفيذ التعداد السكاني يتطلب تجمعات، ووجود 150 ألف عداد يتحركون على الأسر لتسجيل البيانات، حيث ستكون هناك عملية اختلاط ،ما تتسبب في انتشار العدوى”.

وتابع أن”وزارة الصحة بعد الأخذ برأيها، أكدت عدم إمكانية إجراء هذه الفعاليات في ظل وجود الفيروس”، لافتا الى “اننا ننتظر من الوزارة أن تعطينا الضوء الأخضر للمباشرة”.

واكد الهنداوي “أما السبب الثاني فهو يتعلق بالجانب المالي، الذي يحتاج إلى موازنة لا تقل عن 60 مليار دينار عراقي لتنفيذ التعداد”، موضحا ان “التعداد السكاني لا يرتبط بالانتخابات، لذلك فإن تأجيل عملية التعداد لن يؤثر في العملية الانتخابية”.