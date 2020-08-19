الدفاع تعلن صيانة 25 مقاتلة F-16 بجهود عراقية

أعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، إنهاء تصليح 25 طائرة مقاتلة نوع F16. وذكر بيان للوزارة تلقت (المدى)، نسخة منه، أن “ملاكات القوة الجوية الهندسية والفنية في قاعدة بلد الجوية تمكنت من تصليح 25 طائرة مقاتلة نوع F16 وبكفاءة ومهنية عالية”.

وأوضح البيان أنه “تم تصليح هذا العدد الكبير من طائرات F16 بفترة قياسية وبجهود عراقية بحتة وبكفاءة قلّ نظيرها، حيث أصبحت قيادة القوة الجوية تعتمد على نفسها، وعلى الملاكات العاملة بعد أن أكملت جميع التدريبات والمستويات المتقدمة في تصليح وإدامة عمل هذه الطائرات”.

وأضاف أنه على “هامش الاحتفال بإنجاز هذا العمل الوطني نفذت طائرات F16 تمرينًا تعبويًا للوقوف على جاهزيتها حيث أقلعت مجموعة منها بتشكيلات رباعية وثلاثية في آن واحد بقيادة صقورنا الأبطال وهم يعلنون جاهزية هذه الطائرات لمقارعة الإرهاب وحماية سماء وأرض العراق”.

ونفى الجيش، أواخر كانون الثاني، توقف طائراته المقاتلة اف 16 عن الطلعات الجوية. وقالت قيادة العمليات المشتركة بالجيش، في بيان إن “طائرات (إف 16) مستمرة بتنفيذ الواجبات ضد عصابات داعش”. وأضافت أن “الفنيين العراقيين من يقوم بتجهيز طائرات (إف 16) وتسليحها”.

وشددت على أن الحديث عن توقفها عارٍ عن الصحة.

ويأتي هذا الموقف ردًا على تقارير صحفية أفادت بأن انسحاب الخبراء الأمريكيين من قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين أدى إلى توقف تحليق طائرات “إف 16” العراقية وتوقف عملياتها القتالية ضد تنظيم داعش.

وغادرت غالبية القوات الأمريكية قاعدة بلد، بعد التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي العراقية، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس، في غارة جوية أميركية قرب مطار بغداد في 3 كانون الثاني الجاري.

ولدى العراق نحو 36 طائرة من طراز “إف 16″، حصل عليها في شكل دفعات بموجب عقد أبرم بين الطرفين عام 2008.