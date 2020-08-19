العاصمة في خطر .. كورونا يعود للتفشي في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية ، اليوم الأربعاء ، أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ أوائل مارس/آذار، فيما يشتد التفشي في العاصمة سول.

وقال مسؤولو الصحة إن حالات الإصابة الجديدة بلغت 297، وهو سادس يوم على التوالي تكون فيه الزيادة من ثلاثة أرقام في بلد نجح في الحد من عدة موجات سابقة للتفشي، ليصل إجمالي الإصابات فيه إلى 16058 والوفيات 306.

ومعظم الإصابات الجديدة، على ما يبدو، في سيول والمناطق المحيطة، ما يزيد المخاوف من تفش أوسع نطاقا في منطقة العاصمة، التي يسكنها أكثر من 25 مليون نسمة.

وأمرت الحكومة بإغلاق النوادي الليلية والحانات ومقاهي الإنترنت، في وقت سابق هذا الأسبوع، وحظرت حضور القداديس في الكنائس، وفرضت قيودا على تجمع ما يزيد عن 50 شخصا في الأماكن المغلقة و100 في الأماكن المفتوحة.

ومن المرجح أن تفرض الحكومة أعلى مستوى من قواعد التباعد الاجتماعي إذا ارتفعت الأعداد أو استمرت عند المستويات الحالية، والتي بموجبها تُغلق المدارس وينصح بالعمل من البيت فيما تقتصر التجمعات على عشرة أشخاص على الأكثر.