النجيفي يكشف سبب زيارة قاآني إلى بغداد

النجيفي يكشف لـ (باسنيوز) سبب زيارة قاآني إلى بغداد

كشف القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية، أثيل النجيفي، اليوم الثلاثاء، عن سبب زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، إلى العاصمة العراقية بغداد، قبيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال النجيفي إن «زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى العاصمة العراقية بغداد قبل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن، تهدف لتشكيل ضغط على الكاظمي، وجعله في موقف محرج أمام الأمريكان، لأن الأمريكان سوف يضغطون في المقابل على الكاظمي للتعبير عن عدم تأثير إيران على سياسته».

أثيل النجيفي

وبين أن «قاآني أراد بهذه الزيارة إرسال رسالة الولايات المتحدة الأمريكية، بأن إيران مازالت مؤثرة في الداخل العراقي»، مؤكداً أن «على الكاظمي أن يتخلص من الضغط الإيراني».

وأضاف أنه «من غير المناسب أن يحمل الكاظمي أي رسالة من طهران إلى واشنطن، ومن المناسب أن يتحدث فقط عن الشأن العراقي، لكن في المقابل ستكون هناك مطالب أمريكية لإثبات بأن زيارة قاآني ليس لها أي تأثير على سياسية العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية».