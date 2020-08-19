بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين …وزارة الهجرة توزع اكثر من (18) الف حصة اغاثية بين النازحين…

و العائدين في اربع محافظات
وزعت وزارة الهجرة و المهجرين (18,066) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة في محافظتي دهوك و السليمانية
والاسر العائدة لمناطقها الاصلية في محافظتي ديالى و نينوى ، وتضمن التوزيع ( سلات غذائية و اخرى صحية و كسوة ملابس و مفروشات ارضية ) .
وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان ” كادر فرع الوزارة في محافظة دهوك وزع (9,920) حصة من المساعدات الاغاثية للنازحين في مخيم شاريا ، كما وزع كادر فرع الوزارة في محافظة السليمانية (4,792) حصة اغاثية بين الأسر النازحة في مخيم عربت وفي اقضية جمجمال و دوكان و شاربازير و ناحية قورتو ” .
و تابع جهاكير ان ” كادر فرع الوزارة في محافظة ديالى وزع (2,500) حصة من اغاثية بين العائدين لمناطقهم في دلي عباس ،
فيما قام كادر فرع الوزارة في محافظة نينوى بتوزيع (854) حصة اغاثية بين العائدين في مناطق سهل نينوى ، مشيرا الى استمرار الوزارة بتقديم كافة المساعدات الاغاثية اللازمة للنازحين العائدين “.