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بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين …وزارة الهجرة توزع اكثر من (18) الف حصة اغاثية بين النازحين…

و العائدين في اربع محافظات

وزعت وزارة الهجرة و المهجرين (18,066) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة في محافظتي دهوك و السليمانية

والاسر العائدة لمناطقها الاصلية في محافظتي ديالى و نينوى ، وتضمن التوزيع ( سلات غذائية و اخرى صحية و كسوة ملابس و مفروشات ارضية ) .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان ” ‏كادر فرع الوزارة في محافظة دهوك وزع (9,920) حصة من المساعدات الاغاثية للنازحين في مخيم شاريا ‏، كما وزع كادر فرع الوزارة في محافظة السليمانية (4,792) حصة اغاثية بين الأسر النازحة في مخيم عربت وفي اقضية جمجمال و دوكان و شاربازير و ناحية قورتو ” .

‏ ‏و تابع جهاكير ان ” كادر فرع الوزارة في محافظة ديالى وزع (2,500) حصة من اغاثية بين العائدين لمناطقهم في دلي عباس ،

فيما قام كادر فرع الوزارة في محافظة نينوى بتوزيع (854) حصة اغاثية بين العائدين في مناطق سهل نينوى ، ‏مشيرا الى استمرار الوزارة بتقديم كافة المساعدات الاغاثية اللازمة للنازحين العائدين “.

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